به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، مقامات فرانسوي همچنين تاكيد كردند كه وزراي امورخارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي با برگزاري يك نشست بايد چگونگي مسئله حمله تروريستي انفجار در راه آهن مادريد را بررسي كنند.



" دومينيك دوويلپن " وزيرامورخارجه فرانسه در اين زمينه گفت: تقويت سياست خارجي كشورهاي اروپايي بايد بيش از پيش جدي تلقي شود.



پيش از اين مقامات آلمان نيز ابراز تمايل خود را براي برگزاري نشست و بررسي حملات تروريستي اخير اعلام كرده بودند.

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