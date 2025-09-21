پیشرفت علمی کشور باید در بستر حفظ ارزش ها تحقق یابد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف فرمانی صبح یکشنبه در آئین نمادین استانی «جشن جوانه‌ها» با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان با اشاره به همزمانی آغاز بزرگداشت هفته دفاع مقدس با شروع سال تحصیلی جدید اظهار کرد: پیشرفت علمی و فرهنگی کشور باید در بستر حفظ ارزش‌ها و هویت ملی تحقق یابد و مشارکت خانواده‌ها و مدرسه، ضامن شکوفایی استعدادها و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: امیدواریم جوانه‌های دانش و امید که امروز می‌رویند فردا به درختانی توانمند تبدیل شوند که سایه‌سار افتخار و پیشرفت ایران باشند، با همدلی، کوشش و انگیزه، می‌توانیم مدارس را به محیط‌هایی الهام‌بخش و شاد برای همه دانش‌آموزان تبدیل کنیم.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه با اشاره به ضرورت شور و نشاط در فرآیند یادگیری و تربیت گفت: جشن جوانه‌ها فرصتی برای آغازی شاد و پرانرژی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه و ایجاد انگیزه‌ای تازه برای یک سال تحصیلی پربار است. این جشن با هدف تقویت انگیزه، خلاقیت و توسعه مهارت‌های زیست‌مدیریتی و اجتماعی برگزار می‌شود.

فرمانی گفت افزود: معلمان نه تنها انتقال‌دهنده دانش بلکه معماران ذهن و روح نسل آینده هستند. آنها با بهره‌گیری از روش‌های نوین تدریس، فناوری‌های آموزشی و ایجاد محیط یادگیری امن و شاد، می‌توان تجربه آموزشی دانش‌آموزان را به حداکثر اثرگذاری رساند.

وی همچنین خطاب به دانش‌آموزان اظهارکرد: آغاز سال تحصیلی مانند ورق زدن صفحه‌ای سفید در دفتر زندگی شماست. امروز فرصتی تازه پیش روی شماست تا با همت، کنجکاوی و خلاقیت مسیر آینده خود را ترسیم کنید و از شکست‌ها نهراسید. هر گامی که در مسیر دانش و مهارت بردارید، سرمایه‌ای برای فردای روشن خود و ایران اسلامی خواهد بود.