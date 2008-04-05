مسکن چهار درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است

حمید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق استانداردهای سازمان ملل این میزان باید شش درصد از تولید ناخالص ملی را شامل شود.

وی عنوان کرد: مسکن یکی از مهمترین دغدغه های جوامع است و بخش زیادی از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده است که باید با مدیریت صحیح و قوی سرمایه های موجود را به این بخش هدایت کرد.

یوسفی خاطرنشان کرد: توجه به بخش مسکن می تواند باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در جامعه و کاهش آمار بیکاری شود و این مسئله با همکاری بخش دولتی، تعاونی ها و بخش خصوصی میسر خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان یادآور شد: طبق آمار موجود جمعیت ایران در صد سال اخیر چهار برابر شده است و به همین میزان نیاز مردم به خصوص زوجهای جوان به مسکن افزایش یافته است که این مسئله در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی را مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن در کشور دانست و گفت: باید با برنامه ریزی صحیح و زیربنایی در جهت کاهش قیمت این شاخص ها در آینده تلاش کرد و برای رفع نیاز مردم در بخش مسکن باید روزانه پنج هزار مسکن در کشور ساخته شود.