چهار خانه نور در یزد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، راه اندازی چهارخانه نور، برگزاری نشستهای تخصصی دینی در کانونهای مساجد یزد با حضور علمای شیعه و سنی، برگزاری همایش آموزشی مسئولان کانونهای مساجد یزد با حضور 120 نفر از ائمه جماعات و مدیرمسئولان کانونهای مساجد استان یزد از شاخص ترین فعالیت کانونهای مساجد استان بوده است.

همچنین شرکت در نمایشگاه قرآنی یزد، برگزاری طرح اوقات فراغت در 55 کانون فرهنگی، اجرای برنامه ترویج سیره و منش حضرت علی (ع) در ماه رمضان، برگزاری بیش از 32 برنامه به مناسبت عید غدیرخم در کانونهای مساجد یزد از دیگر برنامه های اجرا شده دبیرخانه استان یزد در سال 86 است.

اجرای بیش از 30 برنامه ویژه دهه فجر در کانونهای فرهنگی هنری مساجد یزد، برگزاری مسابقه عکس و شعرعاشورا و انقلاب و افتتاح هفت کانون در ایام دهه فجر، شرکت بیش از 40 هزار نفر در طرح تلاوت نور، برگزاری تفسیر تخصصی قرآن همچنین برگزاری همایش سه هزار نفری اعضای کانونهای مساجد یزد همزمان با سالگرد تاسیس ستاد و معرفی نخبگان کانونها، مسئولان برتر و ائمه جماعات و تجهیز و افتتاح کانونها از دیگر برنامه های کانونهای مساجد استان یزد در سال گذشته بوده است.