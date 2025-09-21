آموزش آنلاین دیابت و سلامت برای نخستین بار در جنوب کشور

رضا نظریان در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت و عمومیت آگاهی و پیشگیری از بیماری دیابت اشاره و اظهار کرد: این بیماری به عنوان بیماری ام الامراض و اپیدمی قرن شناخته شده که خوزستان به لحاظ تعداد مبتلایان، رتبه سوم در سطح کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیر عامل انجمن دیابت استان خوزستان گفت: شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی استان خوزستان، عدم شرایط برخی شهروندان دیابتی از جمله کودکان یا سالمندان، گردوغبار و … باعث شده کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار نشود لذا این انجمن در راستای رفاه شهروندان نسبت به برگزاری کلاس‌های آنلاین اقدام کرده است.

وی ادامه داد: این دوره برای نخستین بار در جنوب غرب کشور ساعت ۲۰ روز چهارشنبه در فضای اسکای روم برگزار خواهد شد.

مدیر عامل انجمن دیابت استان خوزستان بیان کرد: افرادی دیابتی که قصد دارند عضو انجمن شوند می‌توانند جهت دریافت کارت عضویت با شماره ۰۹۳۶۱۵۲۱۲۰۲ تماس حاصل فرمایند.

نظریان افزود: اشخاص عضو انجمن دیابت استان می‌توانند از برخی خدمات، تسهیلات، سمینارها و همایش‌های آموزشی استفاده کنند.

وی از برگزاری هفت دوره آموزشی با حمایت مسئولان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: کلیات و تازه‌های دیابت، دیابت و عوارض، دیابت و انسولین، دیابت و تربیت بدنی، دیابت و تغذیه، دیابت و سفر، دیابت و ماه مبارک رمضان از جمله دوره‌های برنامه ریزی شده هستند.

مدیر عامل انجمن دیابت استان خوزستان اظهار کرد: آموزش اساس درمان و کنترل بیماری دیابت است به طوری که شعار پنج سال فدراسیون بین المللی دیابت، آموزش و پیشگیری نامگذاری شده بود.