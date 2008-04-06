این کارگردان و نویسنده تئاتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: "باید شرایط برای اجرای یک نمایش فراهم بشود که در حال حاضر این شرایط مهیا نیست. ولی قصد دارم متنی را که به صورت شعری بلند نوشته‌ام در قالب نمایش اجرا کنم."

خلج درباره مضمون نمایش و زمان و مکان اجرای آن توضیح داد: "این متن دارای مضمونی عرفانی است که حدود 15 بازیگر نیز دارد، ولی هنوز زمان و مکان اجرای نمایش قطعی نشده که بعد از گفتگو با مدیران این موضوع مشخص می‌شود."

اسماعیل خلج نمایش "هفت نمایش کوتاه" را سال 85 با حضور فردوس کاویانی و دیگر هنرمندان پیشکسوت تئاتر در فرهنگسرای هنر روی صحنه برده است.