صعود ایران الف به نیمه نهایی / تلاش ساحلی بازان تیم ب برای مقام هفتم

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته و در دومین روز از مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا تیم ایران "الف" با ترکیب مازیار هوشمند و پرویز فرخی مقابل تیم هند یک، به پیروزی 2 بر صفر دست پیدا کرد. گیم های این بازی با نتایج (21 بر12) و (21 بر13) خاتمه یافت.

این تیم در دیدار مقابل نیوزیلند" یک" هم با همین نتیجه برتری را از آن خود کرد. ساحلی بازان تیم "الف" کشورمان دو گیم این بازی را با نتایج (21 بر9) و (21 بر10) به پایان رساندند.

بدین ترتیب تیم والیبال ساحلی "الف" کشورمان که در نخستین دیدار خود هم تیم چین دو را شکست داده بود با کسب سه پیروزی در سه دیدار جواز حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا را به دست آورد.

این تیم امشب برای حضور در مرحله نهایی این رقابت ها به مصاف برنده دیدار تیم های چین یک و قزاقستان یک می رود.

اما تیم والیبال ساحلی "ب" کشورمان هم که با ترکیب رحمان رئوفی و رضا نائینی عازم هند شده است فردا برای کسب مقام هفتم یا هشتم مسابقات قهرمانی آسیا با تیم سریلانکا دو دیدار می کند.

بازیکنان این تیم روز گذشته با نتیجه دو بر صفر (24 بر22 و 21 بر18) بر چین دو غلبه کردند اما در دو گیم نخست دیدار مقابل اندنزی یک با نتایج (16 ر21) و (12 بر21) مغلوب شدند.

همچنین تیم والیبال ساحلی "ب" کشورمان دیدار مقابل تایلند یک را هم با نتیجه 2 بریک (21 بر 16)، (21 بر23) و (12 بر15) واگذار کرد.

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا که از چهارشنبه هفته گذشته در حیدرآباد هند آغاز شده است فردا با معرفی تیم های برتر به کار خود خاتمه می دهد.