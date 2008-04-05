اتفاقات پیرامون دربی به یاد ماندنی بود / انضباط این بازی قابل تقدیر است

هاشم ساعدی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نکته بارز دربی شصت و چهارم تهران اتفاقاتی خوبی بود که قبل، در جریان و بعد از بازی رخ داد. رفتار دوستانه مدیران ، مربیان و بازیکنان دو تیم پیش از بازی و پس از سوت پایان مسابقه جالب توجه بود و نشان داد که برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تنها 90 دقیقه بازی میدان رویارویی و مقابله است و پس از آن رفاقت و رفتار شرافتمندانه جای رقابت را می گیرد.

وی ادامه داد: پس از پایان مسابقه آقای حبیب کاشانی در رختکن تیم استقلال حضور یافت و از بازیکنان و مربیان تیم ما تقدیر و تشکر به عمل آورد. حضور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در رختکن استقلال آنهم تنها دقایقی پس از پایان دربی شهر تهران تنها نشان دهنده مودت و دوستی دو باشگاهی است که گرچه سالها سابقه رقابت دارند اما در خارج از میدان مسابقه روابطی دوستانه بین آنها حاکم است.

سخنگوی باشگاه استقلال با اشاره به حضور خود در رختکن تیم پرسپولیس، دربی شصت و چهارم را یکی از بهترین تقابل های دو تیم خواند که بدون حاشیه، تنها میدان رقابت آنها بود. وی با تاکید بر این نکته افزود: یکی از نکات خوب این بازی احترام بازیکنان نسبت به یکدیگر بود. گرچه برخوردها زیاد بود اما خارج از شان و شعور یک بازیکن حرفه ای فوتبال نبود. اینکه بازیکنان دو تیم بدون اعتراض از زمین مسابقه اخراج شدند خود موید این مسئله است.

ساعدی در خاتمه از عوامل برگزاری شصت و چهارمین دربی شهر تهران تشکر کرد و افزود: نظم و انضباط پیرامون بازی چشمگیر بود که جز با تلاش عوامل برگزاری مسابقه حاصل نشد. در اینجا شایسته است که تشکر ویژه ای مسئولان نیروی انتظامی، شرکت واحد و ... داشته باشیم که در یک روز غیر تعطیل شرایط را برای برگزاری این بازی بزرگ فراهم آوردند.