به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر روز یکشنبه در نشست ستاد هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان ایلام اظهار کرد: انتخابات پیش‌رو در چندین بخش مهم از جمله ایجاد و تکمیل ساختار ستاد انتخابات شامل صدور احکام اعضا، تعیین محل استقرار ستاد، فراهم‌سازی تجهیزات، مرور قوانین و آیین‌نامه‌ها، تشکیل هیئت‌ها و مشخص کردن فرآیند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت داوطلبان پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه با ابلاغ دستورالعمل وزارت کشور و صدور احکام، فعالیت کمیته‌ها و اعضای ستاد انتخابات استان آغاز شده است، گفت: همه اعضای ستاد انتخابات باید به عنوان متولیان، اصل بی‌طرفی، قانون‌مداری، رعایت اصول اخلاقی، عدم جانبداری از داوطلبان، شفافیت در فرآیندها و پاسخگویی کامل به مردم را به‌عنوان خطوط قرمز رعایت کنند.

استاندار ایلام با اشاره به اهمیت مشارکت سیاسی و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی، گفت: مشارکت سیاسی رکن اصلی توسعه و ثبات سیاسی کشور است و یکی از مأموریت‌های مهم ستاد، ایجاد بستر مناسب برای حضور گسترده مردم در انتخابات است و این موضوع هم در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و هم در سیاست‌های کلان کشور مورد تأکید جدی قرار دارد.

کرمی با تاکید بر اینکه مؤلفه‌های یک انتخابات سالم شامل امنیت، قانونمندی، بی‌طرفی، رقابت و مشارکت حداکثری است، اضافه کرد: باید از هرگونه ایجاد شائبه و شبهه در مسیر انتخابات جلوگیری شود و این امر با شفافیت، گزارش‌دهی منظم از روند کار، برگزاری نشست‌های مداوم با گروه‌های مرجع، نخبگان، احزاب، اصناف، فرهنگیان، کسبه و فعالان اجتماعی و همچنین همکاری نزدیک با رسانه‌ها و صداوسیما محقق خواهد شد.

وی موضوع «تعارض منافع» را از مباحث مهم در موضوع انتخابات دانست و گفت: اگر تعارض منافع در انتخابات به‌درستی مدیریت شود، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و در این راستا نیز باید از ظرفیت رصد فضای مجازی، اطلاع‌رسانی مستمر و آموزش همگانی برای تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از بروز شایعات و ابهام استفاده کنیم.

استاندار ایلام با تأکید بر آمادگی زیرساخت‌ها برای برگزاری «انتخابات تمام‌الکترونیک»، افزود: کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات باید تا پایان سال همه زیرساخت‌های فنی و پشتیبانی شبکه را با کیفیت کامل و بدون نقص آماده کند و برای همه مناطق شهری و روستایی، از جمله زیرساخت فیبر نوری و شبکه‌های پشتیبان، برنامه دقیق وجود داشته باشد.

کرمی با اشاره به اینکه هماهنگی مستمر با نهادهای امنیتی، قضایی، اجرایی و نظارتی از الزامات برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی است، یادآور شد: باید آمادگی لازم برای مواجهه با هر گونه شرایط پیش‌بینی‌نشده در کمیته‌ها و اعضای ستاد انتخابات وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه تجربه‌های موفق اجرای برنامه‌های ملی مانند «اربعین» قابل بهره‌گیری در برگزاری انتخابات است، گفت: همانگونه که اربعین با هماهنگی همه دستگاه‌ها، مردم و رسانه‌ها با وجود پیچیدگی‌ها به‌خوبی برگزار شد، انتخابات در استان نیز باید با همکاری همه نهادها و استفاده از ظرفیت کل جامعه اجرا شود.

استاندار ایلام با تاکید بر اینکه هر جلسه ستاد انتخابات باید منجر به حل یک یا چند مشکل مشخص شود، گفت: پیگیری مصوبات باید به طور دقیق با تعیین مسئول، بازه زمانی و نتیجه روشن انجام گیرد تا بتوانیم در موعد مقرر انتخاباتی سالم، پرشور و در تراز انقلاب اسلامی برگزار کنیم.