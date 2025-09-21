  1. استانها
  2. ایلام
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۷

لزوم آمادگی زیرساخت‌ها برای برگزاری «انتخابات تمام‌الکترونیک» در ایلام

لزوم آمادگی زیرساخت‌ها برای برگزاری «انتخابات تمام‌الکترونیک» در ایلام

ایلام - استاندار ایلام بر لزوم آمادگی زیرساخت‌ها برای برگزاری «انتخابات تمام‌الکترونیک» در ایلام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر روز یکشنبه در نشست ستاد هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان ایلام اظهار کرد: انتخابات پیش‌رو در چندین بخش مهم از جمله ایجاد و تکمیل ساختار ستاد انتخابات شامل صدور احکام اعضا، تعیین محل استقرار ستاد، فراهم‌سازی تجهیزات، مرور قوانین و آیین‌نامه‌ها، تشکیل هیئت‌ها و مشخص کردن فرآیند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت داوطلبان پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه با ابلاغ دستورالعمل وزارت کشور و صدور احکام، فعالیت کمیته‌ها و اعضای ستاد انتخابات استان آغاز شده است، گفت: همه اعضای ستاد انتخابات باید به عنوان متولیان، اصل بی‌طرفی، قانون‌مداری، رعایت اصول اخلاقی، عدم جانبداری از داوطلبان، شفافیت در فرآیندها و پاسخگویی کامل به مردم را به‌عنوان خطوط قرمز رعایت کنند.

استاندار ایلام با اشاره به اهمیت مشارکت سیاسی و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی، گفت: مشارکت سیاسی رکن اصلی توسعه و ثبات سیاسی کشور است و یکی از مأموریت‌های مهم ستاد، ایجاد بستر مناسب برای حضور گسترده مردم در انتخابات است و این موضوع هم در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و هم در سیاست‌های کلان کشور مورد تأکید جدی قرار دارد.

کرمی با تاکید بر اینکه مؤلفه‌های یک انتخابات سالم شامل امنیت، قانونمندی، بی‌طرفی، رقابت و مشارکت حداکثری است، اضافه کرد: باید از هرگونه ایجاد شائبه و شبهه در مسیر انتخابات جلوگیری شود و این امر با شفافیت، گزارش‌دهی منظم از روند کار، برگزاری نشست‌های مداوم با گروه‌های مرجع، نخبگان، احزاب، اصناف، فرهنگیان، کسبه و فعالان اجتماعی و همچنین همکاری نزدیک با رسانه‌ها و صداوسیما محقق خواهد شد.

وی موضوع «تعارض منافع» را از مباحث مهم در موضوع انتخابات دانست و گفت: اگر تعارض منافع در انتخابات به‌درستی مدیریت شود، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و در این راستا نیز باید از ظرفیت رصد فضای مجازی، اطلاع‌رسانی مستمر و آموزش همگانی برای تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از بروز شایعات و ابهام استفاده کنیم.

استاندار ایلام با تأکید بر آمادگی زیرساخت‌ها برای برگزاری «انتخابات تمام‌الکترونیک»، افزود: کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات باید تا پایان سال همه زیرساخت‌های فنی و پشتیبانی شبکه را با کیفیت کامل و بدون نقص آماده کند و برای همه مناطق شهری و روستایی، از جمله زیرساخت فیبر نوری و شبکه‌های پشتیبان، برنامه دقیق وجود داشته باشد.

کرمی با اشاره به اینکه هماهنگی مستمر با نهادهای امنیتی، قضایی، اجرایی و نظارتی از الزامات برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی است، یادآور شد: باید آمادگی لازم برای مواجهه با هر گونه شرایط پیش‌بینی‌نشده در کمیته‌ها و اعضای ستاد انتخابات وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه تجربه‌های موفق اجرای برنامه‌های ملی مانند «اربعین» قابل بهره‌گیری در برگزاری انتخابات است، گفت: همانگونه که اربعین با هماهنگی همه دستگاه‌ها، مردم و رسانه‌ها با وجود پیچیدگی‌ها به‌خوبی برگزار شد، انتخابات در استان نیز باید با همکاری همه نهادها و استفاده از ظرفیت کل جامعه اجرا شود.

استاندار ایلام با تاکید بر اینکه هر جلسه ستاد انتخابات باید منجر به حل یک یا چند مشکل مشخص شود، گفت: پیگیری مصوبات باید به طور دقیق با تعیین مسئول، بازه زمانی و نتیجه روشن انجام گیرد تا بتوانیم در موعد مقرر انتخاباتی سالم، پرشور و در تراز انقلاب اسلامی برگزار کنیم.

کد خبر 6597206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها