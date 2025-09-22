ضرورت برخورد فوری و قاطع با تخلفات آرد و نان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، جواد مولایی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه کارخانجات آرد استان بر رعایت دقیق وزن استاندارد کیسه‌های آرد بر حمایت ویژه از کارخانجاتی که عملکرد مطلوب در کیفیت و کمیت تولید دارند، تاکید کرد.

وی با اشاره به تجربه مدیریت شرایط بحران در مازندران در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر که استان پذیرای حدود ۱۰ میلیون مسافر بود، بر اهمیت آمادگی کامل و نظارت مستمر در شرایط ویژه تأکید کرد.

مولایی همچنین از بازدیدهای میدانی از آزمایشگاه غله، سیلوها و کارخانجات آرد به همراه معاون اقتصادی و گردشگری استانداری خبر داد و گفت: این بازدیدها برای بررسی میزان آمادگی استان در تأمین آرد و نان انجام شده است.

در ادامه، سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان ضمن اشاره به به‌روزرسانی مرتب درجه‌بندی کارخانجات آرد افزود: عملکرد این واحدها در تخصیص سهمیه گندم یارانه‌ای نقش مستقیم دارد. همچنین رضایت نانوایان به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در امتیازدهی و تخصیص سهمیه‌ها لحاظ می‌شود.

محمدعلی رمضانی به تصمیمات کمیته اقدام مشترک استان برای فروش مرحله‌ای و ماهانه آرد اشاره کرد و افزود کسب رضایت نانوایان اولویت اصلی این کمیته است.