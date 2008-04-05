ورود مسافر به زنجان در تعطیلات نوروزی 101درصد رشد داشت

سید مکائیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان گفت: طی 17 روز تعطیلات نوروزی، بیش از 718 هزار نفر مسافر به وسیله وسایل نفلیه شخصی، قطار و اتوبوس وارد استان زنجان شده اند.

وی افزود: طی مدت 27 اسفندماه تا 15 فرودین ماه سالجاری 188 هزار و 500 نفر از اماکن تاریخی و گردشگر از استان زنجان بازید کردند.

موسوی اظهار داشت: همچنین تعداد 255 گردشگر خارجی نیز از آثار گردشگری استان زنجان بازید کردند.

وی ادامه داد: این تعداد گردشگر خارجی از کشورهای آلمان، انگلیس، اسپانیا، سوئیس، لهستان، بلژیک، ژاپن و چین از آثار تاریخی استان زنجان دیدن کردند.

موسوی با بیان اینکه آمار ورود گردشگران به استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای رشد 47 درصدی است، یادآور شد: امسال ورود و توقف مسافران در استان زنجان از رشد خوبی نسبت به سالهای گذشته برخوردار بوده است.

کارشناس گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان بیان داشت: عمده گردشگران داخلی و خارجی مورد بحث از موزه رختشویخانه و ذوالفقاری، گنبد تاریخی سلطانیه و غار کتله‌خور بازدید کردند.

موسوی همچنین از رشد 46 درصدی تعداد مسافرین اقامتی در استان در تعطیلات نوروزی سالجاری خبرداد و افزود: از مجموع مسافران و گردشگران ورودی به ‌استان زنجان ده هزار و 850 نفر در مراکز اقامتی شامل هتل، مهمانپذیر و مدارس، اسکان یافتند.