"نبوشا" به ایران آمد / انتظار برای اعلام برنامه های تیم بسکتبال جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بسکتبال کشورمان بنا به سفارش رایکو ترومن (سرمربی تیم ملی بسکتبال) با این مربی صربستانی وارد مذاکره شده است تا از وجود وی در راس کادر فنی تیم جوانان برای حضور در مرحله دوم مسابقات قهرمانی غرب آسیا (نیمه دوم خردادماه - یمن) و مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا (شهریورماه - تهران) استفاده کند. البته تحقق این امر منوط به توافقات دوطرفه بین فدراسیون بسکتبال و رایچویچ نبوشا است.

محمدرضا مشحون رئیس سازمان تیم های ملی بسکتبال کشورمان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: "ترومن عملکرد نبوشا را تایید کرده است اما فدراسیون بسکتبال براساس اعتماد نهایی خود برای عقد قرارداد با وی اقدام می کند."

وی به آغاز دور جدید تمرینات تیم بسکتبال جوانان طی هفته جاری اشاره کرد و افزود: "رایچویچ نبوشا در این مرحله از اردوی تدارکاتی در کنار دیگر اعضای کادر فنی کار آماده سازی بازیکنان را دنبال می کند تا از این طریق کیفیت عملکرد وی را ارزیابی کنیم."

مشحون تاکید کرد: " فدراسیون بسکتبال بعد از مشخص شدن شدن شرایط همکاری خود با رایچویچ نبوشا در مورد ادامه همکاری با محمدرضا نوری و افشین رضاپور (سرمربی و مربی فعلی تیم جوانان) تصمیمات نهایی را اتخاذ می کند اما فعلا حضور این دو مربی در کادر فنی تیم جوانان به قوت خود باقیست."