ابوالقاسم قادری در گفتگو با خبرنگار مهر نمایشگاه صنایع دستی را فرصتی مهم برای معرفی ظرفیتهای صنایعدستی مازندران دانست و تأکید کرد: فراهم شدن بستر عرضه مستقیم آثار هنرمندان میتواند نقش قابل توجهی در رونق اقتصادی و معرفی آثار فاخر ایفا کند.
وی با اشاره به حضور بیش از ۱۲۰ غرفه از استانهای مختلف کشور در این رویداد، اظهار داشت: نشستهای هماهنگی با معاون صنایعدستی استان و شهرداری ساری برای اجرای مطلوب نمایشگاه انجام شده است.
قادری خاطرنشان کرد: این رویداد فرهنگی و اقتصادی در بوستان ولایت ساری با همکاری اداره کل میراث فرهنگی مازندران، فرمانداری و شهرداری برپا خواهد شد و ضمن ایجاد زمینه فروش آثار هنری، به تبادلات فرهنگی و ارتقای نشاط اجتماعی در شهرستان کمک میکند.
