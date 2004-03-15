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۲۵ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۲۶

پس از برگزاري جلسه دادگاه:

هيات منصفه مطبوعات مدير مسئول نشريه آبان را مجرم شناخت

جلسه رسيدگي به كيفرخواست هاي مطروحه عليه مديران مسئول روزنامه صداي عدالت ، نشريه قلم، هفته نامه اسرار، دو هفته نامه آبان و هفته نامه چلچراغ در شعبه 76 دادگاه مطبوعات به رياست قاضي صارمي برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان تهران ، در اين جلسه متن كيفرخواست عليه مدير مسئول دو هفته نامه آبان توسط مدعي العموم مبني بر تحريض و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمال عليه امنيت جمهوري اسلامي ايران قرائت شد كه هيات منصفه دادگاه با استماع دفاعيات متهم وارد شور شد و در نهايت وي را مجرم تشخيص داد و با اكثريت آراء او را مستحق تخفيف ندانست.

بنابر گزارش مذكور در اين جلسه وكيل قانوني هفته نامه چلچراغ با ارايه لايحه درخواست مهلت قانوني كرد و همچنين عليرغم ارسال احضاريه از سوي دادگاه ، مديران مسئول نشريه قلم ، هفته نامه اسرار و روزنامه صداي عدالت در اين جلسه حاضرنشدند كه جلسه رسيدگي به اتهامات نشريات فوق به آينده موكول شد.

کد مطلب 65976

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