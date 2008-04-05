ریشه های ژنتیکی سرطان ریه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج سه تحقیق مستقل که از سوی دانشمندان موسسه "deCode Genetics" ایسلند، آژانس بین المللی تحقیقات سرطان در لیون فرانسه و مرکز سرطان آندرسون دانشگاه تکزاس آمریکا انجام و در مجلات "نیچر" و "نیچر ژنتیک" منتشر شد برای اولین بار دلایل ژنتیکی ابتلا به سرطان ریه را نشان داده است.

از سالها قبل ارتباط میان استعمال دخانیات و ابتلا به سرطان ریه شناخته شده بود. اکنون این دانشمندان کشف کردند که روی کروموزوم 15 منطقه ای وجود دارد که با خطر توسعه سرطان ریه ارتباط دارد. این منطقه کروموزم 15 محتوی سه ژن است که برای تولید پروتئین بسیار ویژه ای با عنوان "گیرنده نیکوتنیک استیل کولین" بکار می روند. گونه جهش یافته این پروتئین می تواند در افراد دارای عادت بد سیگار کشیدن منجر به بروز سرطان ریه شود.

در حقیقت نتایج این تحقیقات نشان می دهد افرادی که در میراث ژنتیکی خود این تغییر ژنتیکی را روی کرموزوم 15 دارند تا 80 درصد با احتمال خطر وابستگی شدید به استعمال دخانیات و در نتیجه ابتلا به سرطان ریه مواجهند.

هر چند محققان دو تحقیق از مجموع این سه تحقیق مستقل اما مشابه معتقدند که ژنها مسئول از پیش انتخاب شده ابتلا به سرطان ریه هستند و استعمال دخانیات یک فاکتور همراه بسیار مهم در تشدید عملکرد این ژنها است اما چیزی به عنوان ژن تمایل به عادت بد سیگار وجود ندارد.