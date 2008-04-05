دانشگاه مازندران به مجمع جهانی کارآفرینی پیوست

حسنعلی آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر موفقیتهای این مرکز در ارتقای شاخصهای نظام مند کارآفرینی افزود: دانشگاه مازندران به مجمع علمی تخصصی کارآفرینی جهان راه یافته است.

وی با اشاره به نقش این مجمع جهانی که به عنوان کنسرسیوم دانشگاهی داده های پژوهشی در زمینه فعالیتهای کارآفرینی کشورهای عضو عمل می کند، افزود: شبکه ملی کارآفرینی دانشگاههای کشور در حوزه پژوهش در دانشگاه تهران راه اندازی شد.

آقاجانی با اشاره به عضویت کشورمان در مجمع جهانی کارآفرینی گفت: با بهره گیری از تجربه های 43 کشور عضو این مجمع سطح برنامه ریزی برای توسعه کارآفرینی در ایران ارتقاء می یابد.

به گفته وی جمهوری اسلامی ایران در چهارم اکتبر سال 2007 به عضویت مجمع عمومی دیده بان جهانی کارآفرینی جهان درآمد.