خانه های فرهنگ محله به شهرداریهای مناطق واگذار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، طرح محله محوری یا ناحیه محوری که چندی است از سوی شهردار محترم مشهد پیشنهاد شده است در راستای رویکرد فرهنگی اجتماعی که نسبت به محلات به وجود آمده است اجرا می شود.

در این راستا از ابتدای سال 87 کلیه خانه های فرهنگ محله شهر مشهد زیر نظر شهرداری منطقه فعالیت خواهند داشت.

در مراحل آغازین طرح واگذاری خانه های فرهنگ محله همت آباد، طوس و خانه فرهنگ مجد وافع در سناباد به شهرداریهای مناطق واگذاری می شوند.

در حال حاضر 16 خانه فرهنگ محله در مشهد وجود دارد و خدمات فرهنگی و هنری نظیر آموزش های عمومی و آموزشهای شهروندی را ارائه می دهند.

همچنین خانه فرهنگ حجاب در ایام نوروز و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) جشن ربیع رحمت را برای بانوان مشهدی برگزار کرد.

12 فروردین ماه همزمان با روز جمهوری اسلامی ایران جشن و مسابقه "بهترین هفت سین بانو" توسط فرهنگ حجاب برگزار شد.

در این مسابقات ساخت پازل نقشه ایران به همراه تصویر هفت سین که بر روی آن نقش بسته بود در ابعاد 2 در 3 در قالب مسابقه برای گروه های مختلف برگزار شد و به گروه برتر جوایزی اهدا گردید.

بیش از 15 سفره هفت سین با تزئین ها و ابتکارات مختلف نیز در مسابقه شرکت کردند و سه سفره برگزیده معرفی شدند.

در حاشیه این برنامه نمایشگاه کتاب کودک همچنین ایستگاه های قصه گویی و نقاشی ویژه کودکان مشهدی نیز در محل جشن دایر بود.

خانه فرهنگ حجاب به عنوان تنها مرکز ویژه بانوان هم اکنون ثبت نام دوره بهاری در کلاسهای آموزشی شهروندی طرح آموزش خانواده در قالب سرای مهر و کلاسهای هنری و ورزشی را آغاز کرده است.

خانه فرهنگ حجاب ویژه بانوان در بلوار خیام، بلوار هدایت غربی واقع است.