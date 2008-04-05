  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۰۵

دولت 1280 میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد

دولت 1280 میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی ، از پرداخت 1280 میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی در قالب سهام خبر داد.

حسین قدیم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطالبات پرداخت شده از سوی دولت در قالب سهام شرکت های پر بازده شرکت های نفتی پتروشیمی ، بانکی و بیمه ای است.

وی در ارتباط با منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی افزود: وضعیت منابع و مصارف سازمان نگران کننده نیست و باید گفت دولت برای اولین بار مطالبات سازمان را بر اساس میزان بدهی ها پرداخت کرد.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی به تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در بخش اعطای تسهیلات با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان بیش از 49 هزار نفر از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان، از وام احداث ، خرید مسکن و همچنین وام های ضروری بهره مند شدند.

کد مطلب 659819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها