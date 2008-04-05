دولت 1280 میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد

حسین قدیم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطالبات پرداخت شده از سوی دولت در قالب سهام شرکت های پر بازده شرکت های نفتی پتروشیمی ، بانکی و بیمه ای است.

وی در ارتباط با منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی افزود: وضعیت منابع و مصارف سازمان نگران کننده نیست و باید گفت دولت برای اولین بار مطالبات سازمان را بر اساس میزان بدهی ها پرداخت کرد.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی به تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در بخش اعطای تسهیلات با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان بیش از 49 هزار نفر از بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان، از وام احداث ، خرید مسکن و همچنین وام های ضروری بهره مند شدند.