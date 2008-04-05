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۱۷ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۰۸

کنگره جهانی فردوسی سال 88 برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی گفت: کنگره جهانی فردوسی برای دومین دوره در سال 88 در این استان برگزار می شود و امسال بزرگداشت فردوسی به صورت استانی برگزار می شود.

غلامحسین علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این کنگره قرار بود اردیبهشت ماه 87 به صورت جهانی برگزار شود؛ اما برگزاری آن به دلایل علمی به سال 88 موکول شده است.

وی افزود: از آنجا که قرار شد کنگره به صورت کامل و در شأن این شاعر بزرگ برگزار شود و از آنجا که فرصت تولید آثار در سطح جهانی بسیار اندک بود، تصمیم گرفته شد به خالقان آثار درباره فردوسی و شاهنامه فرصت بیشتری داده شود و در نتیجه این کنگره با یک سال تأخیر برگزار می شود.

علیپور اظهار داشت: امسال به روال سالهای گذشته، بزرگداشت استانی این شاعر را در خراسان با حضور شاهنامه پژوهان و استادان 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و به روال سالهای قبل با ارائه مقالاتی در این باره، کنگره بزرگداشت این شاعر برگزار می شود و میهمانان در محل آرامگاه فردوسی در توس گردهم خواهند آمد.
 

کد مطلب 659822

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