کنگره جهانی فردوسی سال 88 برگزار می شود

غلامحسین علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این کنگره قرار بود اردیبهشت ماه 87 به صورت جهانی برگزار شود؛ اما برگزاری آن به دلایل علمی به سال 88 موکول شده است.

وی افزود: از آنجا که قرار شد کنگره به صورت کامل و در شأن این شاعر بزرگ برگزار شود و از آنجا که فرصت تولید آثار در سطح جهانی بسیار اندک بود، تصمیم گرفته شد به خالقان آثار درباره فردوسی و شاهنامه فرصت بیشتری داده شود و در نتیجه این کنگره با یک سال تأخیر برگزار می شود.

علیپور اظهار داشت: امسال به روال سالهای گذشته، بزرگداشت استانی این شاعر را در خراسان با حضور شاهنامه پژوهان و استادان 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و به روال سالهای قبل با ارائه مقالاتی در این باره، کنگره بزرگداشت این شاعر برگزار می شود و میهمانان در محل آرامگاه فردوسی در توس گردهم خواهند آمد.



