به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزشوپرورش لرستان در جلسه شورای اداری لرستان با تأکید بر ضرورت شنیدن صدای همه ذینفعان حوزه تعلیموتربیت، از سامانه ارتباط مردمی آموزشوپرورش لرستان رونمایی کرد.
وی گفت: این سامانه صرفاً یک بستر نرمافزاری نیست، بلکه پلی است میان خانواده، دانشآموز و مدرسه. ما تا زمانی که نتوانیم ارتباط مؤثر، شفاف و نظارتپذیر میان این سه ضلع برقرار کنیم، هیچ برنامهای به نتیجه واقعی نخواهد رسید.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با بیان اینکه مشارکت خانوادهها و دانشآموزان رکن اصلی تحقق سند تحول بنیادین است، افزود: درگذشته گاهی تصمیمها از بالا گرفته میشد و صدای بدنه کمتر شنیده میشد، اما امروز ما با بهرهگیری از ظرفیت فناوری، امکان گفتوگوی مستقیم و بیواسطه را فراهم کردهایم. این یعنی هر دانشآموز و هر ولی میتواند دغدغهها و پیشنهادهای خود را بدون واسطه به مدیران منتقل کند.
سهرابی، تأکید کرد: این سامانه آغاز یک مسیر تازه است، ما موظفیم دادهها و بازخوردهای مردمی را مبنای تصمیمگیری قرار دهیم تا سیاستها بر پایه پژوهش و واقعیتهای میدانی شکل بگیرند. آموزشوپرورش موفق، آموزش و پرورشی است که به همه صداها گوش بدهد.
