اصلاح آئین نامه سازمان لیگ والیبال / بررسی اصلاحیات در دومین نشست اعضای شورا

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان سازمان لیگ فدراسیون والیبال که تجربه یک ساله از فعالیت خود را به دست آورده اند در آغاز دومین سال تاسیس این سازمان اقدام به بازنگری و اصلاح آئین نامه خود جهت رفع کم وکاستی های آن کرده اند.

محمود حداد رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اشاره به اصلاحیات انجام شده به خبرنگار مهر گفت: " شیوه برگزاری مسابقات، نقل و انتقال بازیکنان و به خصوص چگونگی جذب والیبالیست های خارجی موارد کلی هستند که به نوعی اصلاح شده اند تا با تکیه به آنها در برگزاری پیکارهای سال جاری کمتر دچار مشکل شویم."

وی تاکید کرد: " همچنین موارد جدیدی هم به آئین نامه اضافه شده است که پس از تصویب نهایی اعلام می شوند."

اعضای شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال متشکل از مدیران عامل باشگاهایی که در رقابت های لیگ برتر و دسته اول تیم داری می کنند و روسای هیئت هایی که در مسابقات لیگ برتر صاحب سهمیه هستند در دومین نشست خود اصلاحیات صورت گرفته در آئین نامه را بررسی و جهت تائید و تصویب نهایی به هیئت رئیسه فدراسیون والیبال ارائه می دهند.

یکی از مواردی که در آئین نامه جدید براجرای آن تاکید شده است پرداخت به موقع مبلغ ورودیه تیم ها و قرارداد بازیکنان است بر این اساس تیم هایی که به فدراسیون والیبال یا بازیکنان خود بدهکار باشند اجازه شرکت در مسابقات سال جاری را پیدا نمی کنند.

دومین جلسه شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال 27 فروردین ماه در باشگاه پیکان برگزار می شود.