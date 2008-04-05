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۱۷ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۲۳

478 فقره گواهینامه رانندگان متخلف در خراسان جنوبی ضبط شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای طرح ویژه نوروزی در سطح جاده های این استان 478 فقره گواهینامه رانندگان متخلف ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سردار غلامعلی نکوئی ظهر امروز در جمع خبرنگاران از توقیف 123 دستگاه خودرو متخلف در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: طی این مدت همچنین یک هزار و 70 دستگاه موتور سیکلت متخلف نیز در سطح استان نیز توقیف شده است.

وی تعداد تصادفات برون شهری ایام نوروز در سطح جاده های این استان را 52 مورد عنوان نمود و خاطر نشان کرد : طی وقوع این تصادفات هفت نفر کشته و 110 نفر مجروح شده اند.

وی با بیان اینکه تصادفات منجر فوت در جاده های استان 78 درصد نسبت به سال گذشته کاهش  داشته است، اظهارداشت: در بحث تصادفات جرحی کاهش 44 درصدی و تصادفات خسارتی رشد 18 درصدی را در این استان داشته ایم.

سردار نکوئی تصادفات فوتی درون شهری را طی ایام نوروز امسال در خراسان جنوبی صفر دانست و تصریح کرد: در این راستا همچنین تصادفات جرحی 39 درصد و خسارتی 10 درصد کاهش داشته و آمار مجروین نیزاز رشد 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی گفت: در راستای اطمینان از سلامت رانندگان ناوگان عمومی و باربری این استان از 320 راننده در سطح جاده های تست اعتیاد گرفته شده است که 194 مورد آنها مثبت بوده است.

وی از همکاری بیش از 19 هزار و 862 نیروی پلیس در طرح ویژه نوروزی در خراسان جنوبی خبر داد و بیان داشت: به منظور افزایش ضریب امنیتی جاده های استان 21 چادر ثابت، دو ایستگاه پلیس انتظامی در مبادی ورودی استان، 60 تور ایست و بازرسی مقطعی و پنج ایستگاه ایست و بازرسی استان فعال بوده اند.

کد مطلب 659856

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