اجرای ۱۴۰ برنامه هفته دفاع مقدس در بابلسر

سرهنگ سیدباقر طاهری در گفت وگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، این مناسبت را برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس با تکیه بر اعتقادات دینی و تبعیت از ولایت فقیه در برابر تجاوز رژیم بعث عراق ایستادگی کردند.

وی با اشاره به اینکه رزمندگان اسلام با روحیه ایثار و شهادت در مسیر اطاعت از فرامین امام راحل وارد میدان نبرد شدند، افزود: آنچه موجب پیروزی ملت ایران شد، ایمان، وحدت و ولایتمداری رزمندگان بود.

طاهری از اجرای ۷۰ برنامه محوری توسط بنیاد حفظ آثار بابلسر در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: با احتساب فعالیت‌های بخش‌های تابعه، نهادهای فرهنگی، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، تعداد کل برنامه‌ها به بیش از ۱۴۰ مورد خواهد رسید.

وی برگزاری جلسات تخصصی با پیشکسوتان دفاع مقدس، همایش جهاد تبیین ویژه روحانیون شهرستان، مصاحبه با یادگاران جنگ و خانواده‌های شهدا، همایش بانوان فعال در پشتیبانی جنگ، دیدار با خانواده معظم شهدا، و برگزاری نمایشگاه‌های موضوعی را از مهم‌ترین این برنامه‌ها عنوان کرد.

مسئول حفظ آثار بابلسر با اشاره به اقدامات این نهاد در حوزه مستندسازی گفت: تاکنون بیش از دو هزار ساعت مصاحبه تصویری با رزمندگان و خانواده شهدا انجام شده و بیش از ۲۰۰ هزار قطعه عکس از اسناد و تصاویر مربوط به دفاع مقدس جمع‌آوری، اسکن و آرشیو شده است.

وی از افتتاح یادمان شهید گمنام در پایگاه دریایی ثامن‌الحجج سپاه به صورت استانی و نیز افتتاح دفتر حفظ آثار در دانشگاه مازندران به عنوان برنامه‌های شاخص این هفته نام برد.

طاهری همچنین از اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس، مساجد و محلات شهرستان، برگزاری جلسات توجیهی با مدیران آموزش و پرورش، نهضت خاطره‌نویسی توسط رزمندگان و برگزاری دعای توسل در مزار شهدای گمنام خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت‌های علمی بنیاد در حوزه نشر، گفت: تاکنون سه جلد از کتاب شهدای شهرستان به چاپ رسیده و پنج عنوان دیگر نیز در دست چاپ است که از جمله آن می‌توان به کتاب فاخر «سیمای شهرستان بابلسر در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» اشاره کرد.

در پایان این نشست، شعبان آزادی، جانشین روابط عمومی بنیاد حفظ آثار بابلسر، بر لزوم همکاری گسترده‌تر رسانه‌ها و خبرنگاران با این مجموعه تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال آنان در نشر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به‌ویژه در ایام هفته دفاع مقدس شد.