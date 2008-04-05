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۱۷ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

سرمربی سابق تیم ملی:

بازی جوانمردانه در ایران فراموش شده است

بازی جوانمردانه در ایران فراموش شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: امیر قلعه نوعی گفت: متاسفانه بازی جوانمردانه در فوتبال ایران در حال حذف شدن است.

قلعه نوعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: همه تیمها در بازیهای مختلف به دنبال نتیجه هستند و بازی جوانمردانه فراموش شده است.

وی گفت: با توجه به امکانات باشگاه صنعت مس کرمان و بازیکنان مستعد و همراهی مسئولان استان کرمان این تیم در آینده به یکی از تیمهای برتر در فوتبال کشور مبدل خواهد شد.

سرمربی صنعت مس کرمان گفت: در خرداد ماه سال جاری برای ادامه گفتگو با مسئولان تیم پاختاکور ازبکستان به این کشور خواهم رفت و پس از این مذاکرات با توجه به شرایط موجود در مورد آینده خود تصمیم گیری خواهم کرد.

قلعه نوعی تماشاگران و مردم خونگرم کرمان را از سرمایه های بزرگ استان کرمان دانست و گفت: درصورت مربیگری در ایران یکی از گزینه های اصلی برای مربیگری در فصل آینده مس کرمان خواهد بود.


 

کد مطلب 659869

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