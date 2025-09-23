۵۶ مدرسه جدید در خراسان شمالی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی صبح سه‌شنبه در آیین نواختن زنگ مهر و مقاومت که در دبیرستان دخترانه فرزانگان بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکنون همواره به دنبال ایجاد مشکل برای کشور بوده‌اند؛ از تحریم‌های اقتصادی و جنگ تحمیلی گرفته تا جنگ فرهنگی و رسانه‌ای، اما ایران اسلامی با وجود همه تهدیدها در شاخص‌های علمی و توسعه‌ای جزو کشورهای برتر جهان قرار دارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در تولید علم همواره بین رتبه‌های ۱۳ تا ۱۵ دنیا قرار داشته و این نشان می‌دهد که دشمنان با رشد و توسعه ایران مشکل دارند.

رستمی با اشاره به افتتاح نمایشگاه ایران قوی توسط بسیج دانش‌آموزی در خراسان شمالی گفت: در استانی که روزگاری تنها کارخانه قند شیروان نماد صنعتی آن بود، امروز مجموعه‌هایی همچون صنایع فولادی، نیروگاه سیکل ترکیبی و پتروشیمی به همت دولت و بخش خصوصی فعال شده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی افزود: در این طرح احداث ۸۰ مدرسه و ۲۰۰ کلاس درس کلید خورد که بیش از نیمی از آن‌ها با مشارکت خیرین و گروه‌های جهادی ساخته می‌شود و تاکنون ۵۶ مدرسه با ۱۵۶ کلاس آماده بهره‌برداری شده و خراسان شمالی رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کرده است.

رستمی تأکید کرد: تجربه نشان داده هر جا مردم پای کار بیایند، کارهای بزرگ محقق می‌شود. همان‌طور که در حوزه بهداشت و درمان با ساخت بیش از ۷۰۰ مرکز بهداشت شاهد جهش بزرگی بودیم، در حوزه آموزش نیز این الگو به موفقیت رسیده است.