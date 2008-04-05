فیلمبرداری "سوپراستار" دهم فروردین به پایان رسید

محمد نیک‌بین تهیه‌کننده "سوپراستار" به خبرنگار مهر گفت: "در آخرین صحنه‌های فیلمبرداری این فیلم فتانه ملک‌محمدی و الناز فیروزآذر حضور داشتند. هم اکنون تدوین فیلم توسط مستانه مهاجر در مراحل ابتدایی قرار دارد و ناصر چشم‌آذر نیز کار ساخت موسیقی را آغاز کرده است."

نمایی از "سوپراستار"

شهاب حسینی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، افسانه بایگان، رضا رشیدپور و السا فیروزآذر در "سوپراستار" بازی کرده‌اند. میلانی فیلمنامه را بر اساس رمانی از هرمان هسه نوشته و داستان درباره بازیگری است که دچار غرور شده، اما ورود دختری نوجوان زندگی‌اش را متحول می‌کند.

دیگر عوامل تولید فیلم سینمایی "سوپراستار" عبارتند از علیرضا زرین‌دست مدیر فیلمبرداری، اسحاق خانزادی صدابردار، مینا قریشی طراح چهره‌پردازی و محمد نیک‌بین تهیه‌کننده و طراح صحنه و لباس.

آخرین فیلم اکران شده میلانی "آتش‌بس" است که با بازی محمدرضا گلزار و مهناز افشار بیش از یک میلیارد تومان فروخت. او فیلم اکران نشده "تسویه حساب" را هم در کارنامه دارد.