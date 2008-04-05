تلفات جاده ای در همدان 60 درصد کاهش یافت

سرهنگ علی‌اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: با اجرای طرح امداد جاده‌ای پلیس راه از ‪ ۲۷ ‬ اسفندماه در استان همدان میزان تصادفات جرحی نیز 14 درصد کاهش یافت.

سرهنگ جاویدان با بیان اینکه مدیریت و کنترل سرعت و توقیف خودروهای متخلف، مهمترین علت در کاهش تصادفات جاده‌ای در استان همدان بوده است، اظهار داشت: در نوروز امسال 8 فقره تصادف فوتی، 67 فقره تصادف جرحی و 132 فقره تصادف خسارتی در سطح جاده های استان همدان رخ داد که این آمار در مقایسه با تعطیلات نوروز 86 به لحاظ میزان تصادفات فوتی با 60 درصد کاهش و به لحاظ میزان تصادفات خسارتی با 9 درصد افزایش روبرو بوده است.

جاویدان تصریح کرد: در ایام نوروز ‪ ۵۴ ‬ تیم محسوس، هشت تیم نامحسوس، نیروهای پیاده در ‪ ۳۰ ‬ نقطه حادثه‌خیز و هشت تیم موتورسوار و سه ایستگاه پلیس، اجرای طرح نوروزی پلیس راه را در استان همدان برعهده داشتند.

وی با اشاره به اینکه طرح نوروزی پلیس راه از بیست و هفتم اسفندماه سال گذشته تا هفدهم فروردین ماه سال جاری در محورهای مواصلاتی استان همدان برگزار شد، خاطر نشان کرد: در نوروز امسال خودروهای متخلف چهار میلیارد و 650 میلیون ریال جریمه شدند و 823 فقره گواهینامه رانندگان متخلف ضبط شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان همدان گفت: در این مدت 373 نفر از رانندگان مورد تست اعتیاد قرار گرفتند و تعداد 1303 دستگاه خودرو و موتور سیکلت نیز توقیف شد.