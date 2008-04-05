اردوی تیم ملی والیبال برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردونشینان تیم ملی والیبال کشورمان از امروز دور جدید تمرینات خود را به منظور سفر به ژاپن و حضور در مسابقات انتخابی المپیک 2008 پکن در غیاب منصور زادون در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز کردند.

منصور زادون بازیکن پشت خط زن والیبال کشورمان به دلیل آسیب دیدگی قادر به همراهی تیم ملی والیبال نیست. از همین رو کادر فنی امروز و در آغاز اردوهای آماده سازی این تیم، منصور زادون را از لیست خود برای ادامه تمرینات و سفر به روسیه( جهت برپایی اردوی تدارکاتی) کنار گذاشت.

16 بازیکن دیگر دعوت شده به اردوی تیم ملی والیبال در نخستین جلسه تمرینی خود به کاربا وزنه پرداختند. حسین معدنی (مربی) که در غیاب زوران گائیچ هدایت بازیکنان تیم ملی والیبال را بر عهده دارد، کار با توپ و اجرای برنامه های استقامتی را در دستور کار این بازیکنان قرار داده است.

دعوت شدگان به اردوی تیم ملی والیبال کشورمان تا 20 فروردین ماه تمرینات خود را در تهران پیگیری می کنند و سپس برای برپایی اردوی 20 روزه عازم روسیه می شوند.

تیم ملی والیبال کشورمان از 11 خرداد دیدارهای خود در رقابت های گزینشی المپیک که در ژاپن برگزار می شود را آغاز خواهد کرد.