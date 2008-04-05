نخستین بانک ایده سلامت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح نخستین بانک ایده سلامت، رئیس جهاددانشگاهی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین پژوهشکده های جهاددانشگاهی و معاونین دانشگاه علوم پزشکی نیز حضور داشتند.

در این مراسم دکتر امیدوار رضایی - رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از اعلام آمادگی مجلس برای وضع قوانین لازم به منظور بهره مندی از ایده های نوآورانه خبر داد و گفت: کمیسیون بهداشت نیز از بانک ایده سلامت استفاده خواهد کرد.

رضایی تأکید کرد: نوآوری و شکوفایی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و باید برای رسیدن به آن هدفی متعالی را تعریف کرد.

همچنین در این مراسم علی اصغر هدایتی رئیس جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اشاره ایجاد بانک ایده سلامت از تدوین نظام نامه اتاق فکر سلامت خبر داد و گفت: اولین منشور و نظام نامه تدوین شده و ایده های علمی به صورت دقیق و مستمر در آن مورد توجه قرار گرفته است.

وی از اجرای طرح پرسمان ملی سلامت به عنوان پروژه بعدی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد.