به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ماسال را همه با جنگل‌های مه‌آلود، کلبه‌های چوبی و طبیعت بکر و آرام می‌شناسند. منطقه ییلاقی و خنکی که در بهار و پاییز هم با اقیانوس ابر میزبان شما می‌شود. اما راستش را بخواهید ماسال از آن مقاصدی‌ست که برای گشت‌وگذار در طبیعت تا خوردن غذاهای محلی آن هم در رستوران‌های کوچک و بزرگش می‌توانید روی آن حساب کنید. این شهر کوچک و دوست‌داشتنی گیلان، دنیایی از طعم‌ها، رنگ‌ها و فرهنگ محلی را در دل خود جای داده است. از بازارهای محلی پرهیاهو تا غذاهای سنتی و رستوران‌هایی که بوی خوش خورش‌های شمالی از آن‌ها به مشام می‌رسد، همه‌چیز در ماسال تجربه‌ای متفاوت و لذت‌بخش به شما هدیه می‌دهد.

اگر قصد سفر به این منطقه رویایی را دارید و می‌خواهید علاوه بر لذت بردن از طبیعت، با فرهنگ غذایی و سبک زندگی مردم ماسال هم آشنا شوید، این راهنما دقیقاً همان چیزی است که دنبالش هستید. در ادامه، بازارهای محلی، غذاهای سنتی و بهترین رستوران‌ها و کافه‌های ماسال را با هم بررسی می‌کنیم، سری به بوم گردی، ویلا و کلبه‌های ماسال می‌زنیم تا بهترین محل اقامت را با توجه به شرایطی که دارید انتخاب کنید، اقامتگاه بومگردی برای تجربه نزدیک با مردم محلی، ویلا برای داشتن حس استقلال و امکانات بیشتر و کلبه که شما را به یک محل اقامت دنج می‌برد.

به ماسال برویم تا با شرایط سفر بیشتر آشنا شوید.

بازارهای محلی ماسال و سوغاتی‌های خاص منطقه

بازارهای محلی ماسال، جایی است که می‌توانید از نزدیک با زندگی روزمره مردم این شهر آشنا شوید. این بازارها معمولاً پر از رنگ و عطر هستند؛ بوی سبزی‌های تازه، میوه‌های فصل و محصولات دامی محلی اولین چیزی‌ست که حس می‌کنید. قدم زدن در این بازارها مثل سفر به گذشته‌ای اصیل است که هنوز هم در دل شمال ایران زنده است.

از مهم‌ترین سوغاتی‌های ماسال می‌توان به عسل طبیعی، لبنیات تازه مثل پنیر و ماست محلی و انواع ترشی‌ها و مرباهای دست‌ساز اشاره کرد. همچنین زنان محلی صنایع‌دستی مانند دستبافت‌ها، سبدهای حصیری و ظروف سفالی را عرضه می‌کنند که می‌توانند یادگاری منحصربه‌فردی از سفر شما باشند.

در خیلی از بومگردی‌های ماسال هم علاوه‌بر اقامت، شما در دل فرهنگ اینجا هستید و می‌توانید در خانه‌های بومگردی که صنایع دستی یا حتی خوراکی‌های محلی دارند، هر آن چیزی که می‌خواهید را خریداری کنید.

با این کار، علاوه‌بر حمایت از جامعه محلی، یک سوغاتی منحصر به‌فرد و خاص دارید که ارزش آن چندین برابر محصولات صنعتی است.

غذاهای سنتی ماسال که باید امتحان کرد

شمال ایران به‌طور کلی به غذاهای خوشمزه و متنوع معروف است، اما ماسال در این میان طعم‌های خاص خود را دارد. یکی از معروف‌ترین غذاهای این منطقه، باقلا قاتق است؛ خورشی ساده اما خوشمزه که با پاچ باقلا، شوید، سیر و تخم‌مرغ درست می‌شود.

از دیگر غذاهای سنتی ماسال می‌توان به میرزا قاسمی، اناربیج، ترش تره و ماهی شکم‌پر اشاره کرد. این غذاها طعم‌های خاص شمالی را به شما معرفی می‌کنند و چون با مواد اولیه تازه و محلی تهیه می‌شوند کیفیت و عطرشان مثال‌زدنی است. پس به هیچ وجه آن‌ها را از دست ندهید!

به این مجموعه البته باید محصولات تازه‌ای که برای صبحانه و عصرانه می‌توانید نوش جان کنید، اضافه کرد.

مثلاً اگر شب را در یک کلبه بگذرانید، می‌توانید صبح را با یک صبحانه محلی شامل پنیر تازه، کره محلی، تخم‌مرغ و نان تنوری شروع کنید که مطمئناً یکی از ناب‌ترین لحظات سفر شما خواهد بود. برای داشتن چنین تجربه‌ای، بهتر است پیش از سفر اقدام به رزرو کلبه جنگلی در ماسال کنید تا هم از آرامش طبیعت بهره ببرید و هم از غذاهای خانگی لذت ببرید. در بومگردی‌های ماسال هم معمولاً چنین امکانی وجود دارد و می‌توانید در کنار اقامت صبحانه محلی را نیز سفارش دهید.

رستوران‌ها و کافه‌های محبوب گردشگران

علاوه بر غذاهای خانگی و محلی، ماسال رستوران‌ها و کافه‌هایی دارد که گردشگران را حسابی جذب می‌کنند. رستوران‌های محلی معمولاً در دل طبیعت یا کنار جاده‌ها قرار گرفته‌اند و فضایی صمیمی و گرم دارند. در این رستوران‌ها می‌توانید انواع غذاهای شمالی مثل کباب ترش، فسنجان، باقلا قاتق و ماهی تازه را امتحان کنید.

کافه‌های ماسال نیز با منوی متنوعی از نوشیدنی‌های گرم، چای‌های محلی و دسرهای سنتی، بهترین جا برای استراحت بعد از یک روز طبیعت‌گردی هستند. تصور کنید در یک کافه کوچک با چشم‌انداز کوه و جنگل نشسته‌اید و یک لیوان چای داغ به همراه کلوچه محلی در دست دارید؛ تجربه‌ای که هیچ‌وقت فراموش نخواهید کرد.

برای چنین تجربه‌هایی حتماً باید دو تا چند روز در ماسال اقامت داشته باشید. اگر امکانات محل اقامت برای شما مهم است کجا بهتر از ویلا ماسال که هم تنوع خوبی دارد و هم برای اقامت چیزی کم نخواهید داشت. با اجاره ویلا ماسال از بین گزینه‌های مختلف از نظر قیمت، امکانات و موقعیت مکانی همه بخش‌های سفر شما تکمیل خواهد شد.

ویلاها معمولاً انتخاب خانواده‌هایی که با بچه سفر می‌کنند یا جمع‌های دوستانه‌ای که تعداد بیشتری هستند، خواهد بود چرا که نسبت به سایر اقامتگاه‌ها در دسترس‌تر و راحت‌تر است.

ماسال را این بار با طعم غذاهایش بچشید!

ماسال فقط جایی برای طبیعت‌گردی و دیدن منظره‌های رویایی از یک ییلاق زیبا با اقیانوس ابر در زیر پای‌تان نیست و البته که همین تصویر کافی‌ست تا به این منطقه دیدنی سفر کنید ولی بهانه‌های دیگری هم در سفر به ماسال دارید که هر جور شده شما را به اینجا بکشاند. این شهر با بازارهای محلی پر از زندگی، بومگردی ها، غذاهای سنتی خوشمزه و رستوران‌ها و کافه‌های صمیمی، تجربه‌ای کامل از فرهنگ و زندگی شمالی را به شما هدیه می‌دهد. برای اقامت هم گزینه‌های زیادی دارید و می‌توانید سراغ اقامتگاه بوم گردی، کلبه جنگلی یا حتی یک اجاره ویلا بروید، ماسال همیشه چیزی برای غافلگیر کردن شما دارد.

