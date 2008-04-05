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۱۷ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

در سال 86 صورت گرفت؛

فعالیت 400 تشکل مردم نهاد در بخش میراث فرهنگی

تعداد تشکل های مردم نهاد انجمن های میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در سال 86 به 400 نهاد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون 230  تشکل در استان ها و 170 تشکل در تهران به منظور اجرایی کردن اهداف بلند مدت و بلند مدت تشکیل شده است که هر کدام از آنها بین 50 تا 2000 عضو دارد.
 
براساس این گزارش ، حوزه فعالیت این 400 تشکل مردم نهاد در چهار بخش صنایع دستی و گردشگری ، پژوهش و تحقیق و  میراث معنوی و فرهنگی  و با هدف مشارکت مردم در فعالیت خرد و کلان دولت تعریف شده است.

این گزارش حاکی از آن است که از 170 تشکل استان تهران 65  تشکل در حوزه میراث معنوی و فرهنگی ، 45 در حوزه گردشگری ، 35 تشکل در بخش پژوهش و تحقیق و 25 عنوان در حوزه صنایع دستی  فعالیت دارند.

همچنین وجود 120 تشکل در سال 84 و 90 تشکل در سال 83 نشان دهنده رشد سریع تشکل های مردم نهاد در کشور را نشان می دهد.

کد مطلب 659923

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