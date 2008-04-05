فعالیت 400 تشکل مردم نهاد در بخش میراث فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون 230 تشکل در استان ها و 170 تشکل در تهران به منظور اجرایی کردن اهداف بلند مدت و بلند مدت تشکیل شده است که هر کدام از آنها بین 50 تا 2000 عضو دارد.



براساس این گزارش ، حوزه فعالیت این 400 تشکل مردم نهاد در چهار بخش صنایع دستی و گردشگری ، پژوهش و تحقیق و میراث معنوی و فرهنگی و با هدف مشارکت مردم در فعالیت خرد و کلان دولت تعریف شده است.

این گزارش حاکی از آن است که از 170 تشکل استان تهران 65 تشکل در حوزه میراث معنوی و فرهنگی ، 45 در حوزه گردشگری ، 35 تشکل در بخش پژوهش و تحقیق و 25 عنوان در حوزه صنایع دستی فعالیت دارند.

همچنین وجود 120 تشکل در سال 84 و 90 تشکل در سال 83 نشان دهنده رشد سریع تشکل های مردم نهاد در کشور را نشان می دهد.

