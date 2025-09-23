سامانه ثبت دروس خارج و تمهیدی فقه معاصر فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیام مقام معظم رهبری به حوزه پیشرو و سرآمد و با توجه به مصوبات شورای عالی و تأکید مدیر حوزه‌های علمیه، و نیز ضرورت‌های علمی و اجتماعی روز، گسترش و تعمیق دروس خارج و تمهیدی فقه معاصر از اولویت‌های آموزشی حوزه‌های علمیه در سراسر کشور به شمار می‌آید.

این رویکرد با استقبال گسترده اساتید و فضلا در حوزه علمیه قم و استان‌ها مواجه شده و بر اساس مصوبات رسمی، هیچ تفاوتی میان قم و دیگر شهرستان‌ها در بهره‌مندی از امتیازهای آموزشی وجود نخواهد داشت.

بر همین اساس و در راستای تحقق عملی این سیاست، سامانه نجاح به منظور ثبت و انتخاب دروس خارج و تمهیدی فقه معاصر برای اساتید خارج فقه دارای مجوز رسمی و اساتید سطح سه و طلاب واجد شرایط در این مقطع تحصیلی آماده شده و این مسأله به همه مدیران استان‌ها و مناطق ابلاغ شده و فرایند انتخاب دروس همانند دیگر درس‌ها در همان نامه ذکر شده است.

انتظار می‌رود اساتید و طلاب در سراسر کشور با ثبت و انتخاب دروس خارج و تمهیدی خود در این سامانه، ضمن بهره‌مندی از امتیازهای آموزشی، گامی مؤثر در ارتقای سطح علمی حوزه‌های علمیه و پاسخ‌گویی به نیازهای نوپدید جامعه بردارند.