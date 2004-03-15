60 درصد معتادان خياباني تحت پوشش طرح سرنگ رايگان قرار گرفتند

دكتر محسن وزيريان در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اين طرح از چهار ماه پيش به صورت آزمايشي در دو منطقه دروازه غار و باغ آذري واقع در جنوب تهران آغاز شده است .

وي گفت: در اين دو منطقه 1000 تا يك هزار و 500 معتاد خياباني وجود دارند كه با مراجعه روزانه 70 تا 100 نفر از آنها، تا كنون 10 هزار سرنگ در اختيارشان قرار گرفته است .

دكتر وزيريان افزود: با اجراي اين طرح روزانه 120 تا 150 سرنگ استريل در اختيار معتادان قرار مي گيرد و نزديك به پنج برابر آن از معتادان سرنگ كثيف در يافت مي شود.

وي اظهار داشت: طرح سرنگ رايگان به معتادان خياباني به وسيله دو مركز كوچك در دو منطقه مذكور و دو واحد سيار به وسيله اتومبيل در اين مناطق اجرا مي شود.

رئيس اداره پيشگيري و سوء مصرف مواد مخدر با بيان اينكه مدت زمان دوره آزمايشي اين طرح يك سال است اما با در نظر گرفتن تمهيداتي پيش از پايان اين مدت اين طرح را توسعه خواهيم داد، گفت: 80 ميليون تومان براي اجراي اين طرح درنظر گرفته شده كه تا كنون نيمي از آن مورد استفاده قرار گرفته شده است.

وي گفت: در اين طرح خدماتي نظير تغذيه و پوشاك، پانسمان زخم ها ، انجام آزمايش هاي ايدز و هپاتيت ، انجام مشاوره در زمينه كاهش آسيب معتادان خياباني به وسيله 10 نفراز پزشكان و نيروهاي آموزش ديده ارائه مي شود.

دكتر وزيريان افزود: افراد آموزش داده شده اين طرح ، شامل كساني هستند كه يا پيش از اين معتاد بوده اند، يا هم اكنون تحت درمان هستند و يا از افرادي كه به ويروس ايدز مبتلا هستند، استفاده شده است تا بتوانند با اين معتادان كه مي توانند زمينه انتشار بيماري ايدز و هپاتيت را فراهم آوردند ارتباط صميمانه برقرار كنند و آنها را براي مشاوره به پزشكان معرفي كنند.

وي با بيان اينكه در مناطق تحت پوشش براي درمان معتادان هروئيني ازروش متادون استفاده مي شود، گفت: هم اكنون طرح سرنگ رايگان به معتادان فقط در دو شهر تهران و كرمانشاه و زير نظر معاونت سلامت وزارت بهداشت اجرا مي شود كه پيش از اتمام اين دوره آزمايشي با توسعه آن، اين طرح به وسيله دانشگاه هاي علوم پزشكي اجرا خواهد شد.

رئيس اداره پيشگيري و سوء مصرف مواد مخدر در پايان با اشاره به اينكه اين طرح دربسياري از كشورها اجرا مي شود، گفت: اين طرح براي نخستين بار در خاورميانه اجرا مي شود ومورد تائيد بسياري از كشورهاي مختلف دنيا نظير كشورهاي اروپايي قرار گرفته است.