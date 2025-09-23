واردات بنزین سوپر به تعویق افتاد؟

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پیش در گزارشی نوشتیم که هفته آینده اولین محموله بنزین سوپر هفته آینده توسط بخش خصوصی وارد می‌شود، روز گذشته هم مهدی فلاح دوست معاون مرکز پایش درگاه ملی مجوزها در زمینه توزیع بنزین سوپر اعلام کرده بود که طبق اطلاعات وزارت نفت، حدود ۱۹ مجوز صادر شده و فرآیند واردات در حال انجام است. این مجوزها به‌منظور تسهیل در فرآیند توزیع و تأمین سوخت صادر شده‌اند. اما تناقض آماری میان مجوزهای صادر شده از سوی معاون مرکز پایش درگاه ملی مجوزها و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی وجود دارد.

عباس یلان مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رابطه با جزئیات این موضوع به خبرنگار مهر می‌گوید: با توجه به اینکه واردات بنزین سوپر دست بخش خصوصی است ابعاد آن به درستی مشخص نیست

یلان تاکید کرد: تا کنون ۱۳ مجوز واردات و ۴ مجوز توزیع از سوی شرکت ما صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تنها صدور مجوز را بر عهده دارد و اجرای آن به عهده بخش خصوصی است، تاکید کرد: ابتدا باید با شرکت‌هایی که مجوز را دریافت کرده‌اند تماس گرفته و جزئیات واردات را مشخص کنیم.

پیش از این پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی ازآن بود که درهفته جاری واردات اولین محموله بنزین سوپر انجام می‌شود و قیمت گذاری آن بر اساس بورس انرژی صورت می‌گیرد.