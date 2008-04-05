مردم شیراز نماز باران می خوانند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، نماز باران دوشنبه 19فروردین ماه در ساعت 10صبح در دارالرحمه شیراز به امامت آیت الله حدائق اقامه می شود.

همچنین بنا بر دعوت آیت الله حائری شیرازی، امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس، مردم شیراز و دیگر شهرستان های فارس علاوه بر اقامه نماز باران از امروز تا دوشنبه به روزه داری می پردازند.

طبق گزارش های اداره کل هواشناسی و سازمان آب منطقه ای، دشتهای استان فارس تاکنون 34 درصد از بارش میانگین سالهای گذشته را داشته و این امر نگرانی هایی را در بخشهای کشاورزی، دامداری و تامین آب آشامیدنی در مراکز جمعیتی ایجاد کرده است.