هلال احمر مازندران 342 مورد خدمات تصادفات جاده ای ارائه داد

به گزارش خبرنگار مهر، فردین خنجری، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی مازندران در ساری افزود: از این تعداد 263 مورد کمکهای اولیه و 79 مورد نجات و رهاسازی مصدومین بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع 355 نفر مجروح، 179 نفر به صورت سرپایی درمان شدند و 176 نفر نیز به مراکز درمانی سراسر استان انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اینکه دو هزار و 61 نفر از مسافران نوروزی کشور از خدمات اسکان اضطراری این جمعیت استفاده کردند، بیان داشت: روزانه 22 نفر پزشک، 90 امدادگر و 65 نفر کادر به همراه یک فروند چرخبال و 30 دستگاه آمبولانس در 30 پایگاه امدادی در خدمت مسافران نوروزی بودند.

این مسئول افزود: در طرح راهنمایی مسافران نوروزی جمعیت هلال احمر مازندران با برپایی 32 پست و به کارگیری 355 جوان و 207 هزار و 199 مسافر نوروزی را راهنمایی کردند.

وی بیان داشت: در ایام نوروز تعداد 259 هزار و 516 نسخه بروشور، سی دی، نقشه راهها و محورهای مواصلاتی و کتابچه معرفی جاذبه های استان، اوقات شرعی و مساجد بین راهی استان بین مسافران نوروزی توزیع شده است.

خنجری در پایان از انعکاس مناسب اخبار نوروزی هلال احمر استان از سوی خبرگزاری ها و رسانه استانی تقدیر کرد.