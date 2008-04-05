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۱۷ فروردین ۱۳۸۷، ۱۹:۰۳

هلال احمر مازندران 342 مورد خدمات تصادفات جاده ای ارائه داد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: از آغاز طرح نوروزی تا پایان 16 فروردین ماه امسال، مجموع خدمات ارائه شده در تصادفات توسط این جمعیت، 342 مورد گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین خنجری، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی مازندران در ساری افزود: از این تعداد 263 مورد کمکهای اولیه و 79 مورد نجات و رهاسازی مصدومین بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع 355 نفر مجروح، 179 نفر به صورت سرپایی درمان شدند و 176 نفر نیز به مراکز درمانی سراسر استان انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اینکه دو هزار و 61 نفر از مسافران نوروزی کشور از خدمات اسکان اضطراری این جمعیت استفاده کردند، بیان داشت: روزانه 22 نفر پزشک، 90 امدادگر و 65 نفر کادر به همراه یک فروند چرخبال و 30 دستگاه آمبولانس در 30 پایگاه امدادی در خدمت مسافران نوروزی بودند.

این مسئول افزود: در طرح راهنمایی مسافران نوروزی جمعیت هلال احمر مازندران با برپایی 32 پست و به کارگیری 355 جوان و 207 هزار و 199 مسافر نوروزی را راهنمایی کردند.

وی بیان داشت: در ایام نوروز تعداد 259 هزار و 516 نسخه بروشور، سی دی، نقشه راهها و محورهای مواصلاتی و کتابچه معرفی جاذبه های استان، اوقات شرعی و مساجد بین راهی استان بین مسافران نوروزی توزیع شده است.

خنجری در پایان از انعکاس مناسب اخبار نوروزی هلال احمر استان از سوی خبرگزاری ها و رسانه استانی تقدیر کرد.

کد مطلب 659965

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