سرپرست جهاد دانشگاهی لرستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی در حکمی، «امین سلاحورزیان» را بهعنوان سرپرست جهاد دانشگاهی واحد استان لرستان منصوب کرد.
در بخشی از حکم آمده است:
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف محوله و توسعه کمّی و کیفی فعالیتهای آن واحد موفق باشید.
سلامتی و توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند سبحان خواستار است.
«امین سلاحورزیان» سابقه ریاست جهاد دانشگاهی واحد لرستان و معاونت پژوهشی این واحد را در کارنامه خود دارد.
همچنین در نامهای جداگانه از تلاشهای «فرهاد فرامرزیان» در مدتزمان فعالیت بهعنوان رئیس جهاد دانشگاهی لرستان تقدیر و تشکر شد.
