به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رضا واعظی آشتیانی روز شنبه در دیدار نورزوی با معاونان ، مدیران و کارشناسان سازمان صنایع کوچک در خصوص برنامه‌های سال جدید ابن بخش اظهار داشت : توسعه و تکمیل زیر ساخت‌های شهرک‌های صنعتی ، توسعه صنایع روستایی و تبدیلی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ، توسعه خوشه‌های صنعتی و حذف بورس بازی در شهرک‌های صنعتی به منظور ثابت نگهداشتن قیمت زمین برای سرمایه‌گذاران از برنامه سال جاری این سازمان است.

وی در ادامه افزود: معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی مستقر در شعاع ‪ ۳۰‬کیلومتری شهرک‌های صنعتی استان‌ها به غیر از تهران ، ارایه تخفیف ‪۱۰‬ درصدی به واحدهایی که در موعد مقرر و یا حتی زودتر در شهرک‌های صنعتی به بهره برداری می‌رسند ، از دیگر برنامه‌های سال جاری سازمان صنایع کوچک است .

به گفته رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، پروژه تولید بدون کارخانه ، در سطح کشور هم اکنون در حال مطالعه است و پس از یک سال طرح آزمایشی آن در استان‌ها اجرایی خواهد شد.

واعظی آشتیانی در ادامه گفت : در صدد ارایه طراحی به دولت هستیم که وزارتخانه‌های نیرو ، نفت و مخابرات ، مشابه کارگاه‌ها و کارخانه‌های خارج از شهرک‌ها که خدمات آب ، برق ، گاز و تلفن را به کارخانه ها ارایه می‌کنند ، این اقدام را در خصوص واحدهای داخل شهرک‌های صنعتی نیز عملیاتی کنند.

این مقام مسئول در پایان افزود: در این صورت ، هزینه زیر ساخت‌های شهرک های صنعتی بین ‪۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد کاهش خواهد داشت و با این کار ، قیمت تمام شده شهرک‌های صنعتی نیز کاهش یافته و انگیزه حضور سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی را بیشتر خواهد شد.