اجرای طرح "اعتبار هدیه" اپراتور دوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، براساس این طرح تمامی مشترکین سیم کارت های دائمی این شبکه که صورتحساب دوره قبل خود را به طور کامل پرداخت کرده و میزان کارکرد خود را در دوره صورتحساب بعدی به مقدار معینی افزایش داده باشند و تمامی مشترکین سیم کارت های اعتباری و یا پیام رسان ایرانسل که سیم کارت خود را تا حد معینی شارژ کنند، مبلغ مشخصی که بر حسب میزان مصرف آنها محاسبه و اعلام می‌شود، "اعتبار رایگان" هدیه می گیرند.

مشترکان با اعتبار اهدایی از سوی ایرانسل می توانند از کلیه خدمات این اپراتور بدون محدودیت در مقصد تماس بهره ببرند.

پس از هر بار شارژ اعتبار سیم کارت های اعتباری و پیام رسان و یا افزایش میزان کارکرد سیم کارت های دائمی و پرداخت صورتحساب، درصد مشخصی از این مبلغ به طور خودکار به حساب مشترک افزوده می شود و به طور خودکار از طریق پیام کوتاه میزان این مبلغ به اطلاع مشترک می رسد.

به طور کلی میزان اعتباری که به هر مشترک هدیه داده می شود، بر حسب میزان مصرف وی متفاوت خواهد بود و باتوجه به افزایش میزان مصرف، مبلغ اعتبار رایگان بیشتری به وی تعلق می گیرد.

ایرانسل همچنین یک کد پیگیری برای کسب اطلاع از اعتبار هدیه ویژه هر مشترک اختصاص داده است که برای اطلاع از میزان اعتبار اهدا شده، کافی است یک پیام کوتاه از خط ایرانسل به شماره 133 ارسال شود تا ایرانسل پس از پردازش درخواست طی یک پیام کوتاه خودکار، میزان اعتبار هدیه آن خط را اعلام کند.

در صورتی که اعتبار هدیه به مشترک متقاضی تعلق نگرفته باشد، شرایط لازم برای دریافت اعتبار هدیه از طریق پیام کوتاه برای وی ارسال می شود. به عبارت دیگر با این پیام کوتاه به اطلاع مشترک می رسد که برای برخورداری از هدیه تا چه میزان باید کارکرد خط خود را افزایش دهد.