به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی سعیدلو با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد پرداخت وام قرض الحسنه توسط بانکها، افزود : بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند، سپرده های قرض الحسنه را از سایر سپرده ها و تسهیلات اعطایی جدا کنند و حداقل 95 درصد منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه را به وام قرض الحسنه اختصاص دهند.

وی اضافه کرد : برای حذف رقابتهای نامطلوب و جابجایی سپرده های قرض الحسنه در بانکها ، دو بار در سال به طور همزمان در تمامی بانکها قرعه کشی صورت می گیرد و جوایز به سپرده گذاران پرداخت می شود.

دکتر سعیدلو خاطرنشان کرد : این مصوبه هیئت وزیران علاوه بر افزایش اعتمادمردم نسبت به بانکها و موسسات اعتباری، موجب می شود مردم با عشق و علاقه اقدام به سپرده گذاری در امور قرض الحسنه نمایند.

وی یادآور شد: همچنین این اقدام دولت موجب می شود سپرده های مردم و منابع قرض الحسنه در راه درست آن هزینه و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در سطح جامعه فراگیر شود و سپرده گذاران نیز به هدف خود که همانا حس همیاری و تعاون است دست یابند.