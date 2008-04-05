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۱۷ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۳۸

سعیدلو:

95 درصد منابع قرض‌الحسنه بانکها به صورت وام به مردم پرداخت می‌شود

95 درصد منابع قرض‌الحسنه بانکها به صورت وام به مردم پرداخت می‌شود

معاون رئیس جمهور در امور اجرایی گفت : بانکها و موسسات اعتباری مکلف شدند 95 درصد از سپرده های قرض الحسنه را به صورت وام قرض الحسنه به مردم پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی سعیدلو با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد پرداخت وام قرض الحسنه توسط بانکها، افزود : بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند، سپرده های قرض الحسنه را از سایر سپرده ها و تسهیلات اعطایی جدا کنند و حداقل 95 درصد منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه را به وام قرض الحسنه اختصاص دهند.

وی اضافه کرد : برای حذف رقابتهای نامطلوب و جابجایی سپرده های قرض الحسنه در بانکها ، دو بار در سال به طور همزمان در تمامی بانکها قرعه کشی صورت می گیرد و جوایز به سپرده گذاران پرداخت می شود.

دکتر سعیدلو خاطرنشان کرد : این مصوبه هیئت وزیران علاوه بر افزایش اعتمادمردم نسبت به بانکها و موسسات اعتباری، موجب می شود مردم با عشق و علاقه اقدام به سپرده گذاری در امور قرض الحسنه نمایند.

وی یادآور شد: همچنین این اقدام دولت موجب می شود سپرده های مردم و منابع قرض الحسنه در راه درست آن هزینه و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در سطح جامعه فراگیر شود و سپرده گذاران نیز به هدف خود که همانا حس همیاری و تعاون است دست یابند.

کد مطلب 659993

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