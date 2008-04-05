پیروزی پیام، توقف استیل آذین و شکست داماش/ مس باخت، نساجی به رده دوم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور با برگزاری 11 دیدار آغاز شد که با پیروزی تیم های فوتبال پیام مشهد و نساجی مازندران، توقف استیل آذین و شکست مس رفسنجان، سرخپوشان دلوارافزار و داماش ایرانیان همراه شد.
نتایج کامل این دیدارها و جدول رده بندی این مسابقات به شرح زیر است:
گروه الف:
* داماش ایرانیان صفر - شموشک نوشهر یک
گل: حسین خسروی برای شموشک نوشهر
* پیام مشهد یک - تراکتورسازی تبریز صفر
گل: علی زادعلی(92) برای پیام مشهد
* مقاومت بسیج فارس یک - سرخپوشان دلوارافزار صفر
گل: محمد پومن(20) برای مقاومت بسیج فارس
* نیروی زمینی تهران یک - شهرداری بندرعباس صفر
گل: اسماعیل مشرفی(37) برای نیروی زمینی
* گل گهر سیرجان 3 - شاهین اهواز یک
* کاوه زنجان صفر - استیل آذین تهران صفر
جدول رده بندی گروه الف:
1- پیام مشهد 29 امتیاز(تفاضل گل 6+)
2- نیروی زمینی 29 امتیاز(تفاضل گل 5+)
3- استیل آذین 26 امتیاز(تفاضل گل 7+)
4- داماش ایرانیان 26 امتیاز(تفاضل گل 2+)
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11- شموشک نوشهر 18 امتیاز
12- شاهین اهواز 14 امتیاز
گروه ب:
* نساجی مازندران 2 - مس رفسنجان صفر
گل ها: محسن ضیا طبا (40) و محسن رحیمی(57) برای نساجی مازندران
* شهرداری تبریز یک - آلومینیوم اراک صفر
گل: رضا حدادی (35) برای شهرداری تبریز
* سپاهان نوین اصفهان یک - شاهین پارس جنوبی یک
گل ها: عادل افکاری(20) برای سپاهان نوین - عبدالله کرمی(38) برای شاهین پارس جنوبی
* تربیت یزد 2 - اتکا تهران یک
گل ها: هوشنگ کیا(49) و محسن آزموده (63) برای تربیت یزد - متین درخشان (35) برای اتکا
* هما تهران صفر - ماشین سازی تبریز صفر
هفته هفدهم مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:
دوشنبه 19/2/87
* کوثر تهران - فولاد خوزستان
جدول رده بندی گروه ب:
1- فولاد خوزستان 34 امتیاز(یک بازی کمتر)
2- نساجی مازندران 29 امتیاز(تفاضل گل 1-)
3- سپاهان نوین 29 امتیاز(تفاضل گل 4+)
4- مس رفسنجان 28 امتیاز
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11- آلومینیوم اراک 14 امتیاز(تفاضل گل 5-)
12- هماتهران 14 امتیاز(تفاضل گل 7-)
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