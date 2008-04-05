استقبال شهروندان تهرانی از طرح استقبال از بهار 87 ویژه معاینه فنی خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر ، ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: در اجرای طرح استقبال از بهار 87 ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران نیز در چارچوب وظایف خود و به منظور آگاهی شهروندان از تسهیلات این طرح ضمن تزیین مراکز و گلکاری و چراغانی آنها اقدام به نصب بنر اعلام 50 درصد تخفیف ویژه مراجعان نوبت اول به مراکز مکانیزه معاینه فنی خودرو در فاصله زمانی 10 لغایت 29 اسفند 86 در 22 نقطه شهر تهران نمود و در این راستا از طریق رسانه ملی و مطبوعات نیز در دفعات متعدد همشهریان را از انجام این طرح و افزایش ساعات کاری مراکز از ساعت 30/7 الی 22 و در هفته آخر سال تا ساعت 23 آگاه نمود.

انجام شدن تعداد 83 هزار و 976 مورد معاینه فنی در ماه اسفند و افزایش 33 درصدی آن نسبت به اسفند ماه سال 85 و نیز افزایش 59 درصدی نسبت به ماه قبل (بهمن 86) نشانگر استقبال شهروندان تهرانی از معاینه فنی خودروهای خود در قالب طرح استقبال از بهار می باشد که این امر مسئولین ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران را بر آن داشت تا مراکز شش گانه مکانیزه معاینه فنی خودرو را در کلیه پانزده روز نیمه اول فروردین 87 نیز فعال نمایند به طوری که هفته اول 4 مرکز و هفته دوم 3 مرکز از ساعت 9 الی 16 پاسخگوی مراجعین بودند.

لذا مراکز مزبور در نیمه اول فروردین 87 تا زمان حضور آخرین خودرو در مقابل مراکز فعال بوده و مرکز معاینه فنی خودرو بیقهی نیز بعضا تا ساعت 20 شب در این ایام ارائه خدمات نموده است که تعداد 14 هزار و 980 مورد معاینه انجام شده تا پایان روز 15 فروردین خود شاهدی است بر این مدعا.

براساس این گزارش ، در طی ایام اجرای طرح استقبال از بهار شهروندان تهرانی می توانستند از طریق شماره تلفن 88100401 نسبت به دریافت پاسخ سئوالات احتمالی خود و نیز تعیین وقت قبلی جهت انجام معاینه فنی خودروهای خود اقدام نمایند.

همچنین بروشورهای حاوی نکات آموزنده و ضرورت های انجام معاینه فنی خودرو به همراه نقشه کاملی از شهر تهران که محل استقرار هر یک از مراکز مکانیزه معاینه فنی خودرو در آن مشخص شده بود در بین شهروندان تهرانی توزیع گردید.