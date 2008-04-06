پیروزی پوتین بر بوش در نشست بخارست/ ناکامی کودتا علیه رئیس کرملین

به گزارش خبرگزاری مهر،اجلاس سه روزه ناتو در بخارست - پایتخت رومانی- که از روز چهارشنبه چهاردهم فروردین و با حضور سران 26 عضو ناتو شروع شد، روز جمعه شانزدهم فروردین بدون اینکه دستاورد محسوسی برای آمریکا و غرب در مقابل روسیه جدید داشته باشد پایان یافت .

این اجلاس که از نظر شرکت پوتین و بوش در آن از مهمترین نشستهای ناتو بوده است و حتی به اجلاس ناتو و روسیه شهرت یافته است، چالشهای جدید دنیای غرب با روسیه ازجمله گسترش ناتو به شرق، ایجاد سپردفاع موشکی درلهستان وچک، برگشت روسیه به پیمان نیروهای متعارف، مسئله هسته ای ایران و بحران افغانستان را مورد بررسی قرار داد .

روبین شفرد از موسسه تحقیقات سیاست خارجی کاتهام لندن معتقد است : اگر چه هیچ کدام از دو رئیس جمهوری آمریکا و روسیه موفق به رسیدن به تمام خواسته هایشان نشدند، اما حاصل کار برای پوتین خوشایندتر بود .

پوتین به خانه باز خواهد گشت در حالی که موفقیت در این اجلاس را در آخرین ماه ریاست جمهوری خود برای مردم این کشور به ارمغان می برد .

بوش که درماههای آخرریاست جمهوری تلاش می کند از سیاست خارجی شکست خورده خود به سبب جنگ عراق چهره مثبتی نشان دهد؛ تمام تلاش خود را برای وادار کردن اعضای ناتو به پذیرش گرجستان و اوکراین در ناتو انجام داد، اما این تلاش با شکست روبرو شد .

اگر چه بوش دوران جنگ سرد را تمام شده، اعلام کرد موضوع پیوستن این دو جمهوری شوروی سابق به ناتو در واقع کودتا علیه پوتین بود.

پوتین در نطق خود در اجلاس، گسترش ناتو را بی توجهی به فرمول امنیتی روسیه و تامین امنیت اروپا به قیمت از دست رفتن امنیت روسیه عنوان کرده بود.دیمیتری روگزین نماینده روسیه درناتو هم پس ازاجلاس مخالفت با درخواست اوکراین و گرجستان برای پیوستن به ناتو را نشان دهنده توجه این سازمان به نظرات روسیه عنوان کرد .

نماینده روسیه ادامه داد : در اجلاس ناتو دربخارست، نظرات روسیه شنیده شد و با توجه به آنها تصمیم گیری شد اگر چه مسائل دیگری هم دراین موضوع تاثیرگذار بودند .

به خوبی این موضوع از کلام یاپ دی هوپ شفر، دبیرکل ناتو هم فهمیده می شود که پس ازاجلاس، نتیجه آن را تبدیل موافقت به مخالفت دانست .

این سخن دبیرکل ناتو می تواند اشاره ای باشد به موافقت اولیه سران ناتو برای دعوت از اوکراین و گرجستان به ناتو که در این اجلاس به سبب مخالفت پوتین، با آن مخالفت شد .

"فرانسیس فیون" نخست وزیر فرانسه هم در این باره گفت: ما با پیوستن گرجستان و اوکراین به ناتو مخالف هستیم، زیرا فکر می کنیم که این اقدام توازن قوا در میان کشورهای اروپایی و حتی میان روسیه و اروپا را بر هم می زند.

آنجلا مرکل،صدراعظم آلمان نیز پیش از برگزاری اجلاس، از سران ناتو خواست با روسیه درباره موضوعات مورد مناقشه سازش کنند .مرکل به حمایت اتحادیه اروپا از استقلال کوزوو اشاره کرد و افزود : روابط روسیه و اروپا به اندازه کافی محدود شده است و بیشتر از این نباید روسیه را عصبانی کرد .

سازش اتحادیه اروپا با مسائل مورد نظرروسیه می تواند ناشی ازنگاه اقتصادی این اتحادیه به منبع انرژی خود باشد و عصبانیت روسیه واقعا برای امنیت انرژی اروپا می تواند چالش برانگیز باشد .

اما پوتین هم پیروز مطلق این مسابقه نبود؛ وی که در ساحل سوچی در دریای سیاه برای گفتگو درباره استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا، میزبانی بوش را عهده دار شده است ؛ با حمایت تمام اعضای ناتو از انجام این طرح آمریکا در اروپای شرقی روبرو است .

آمریکا طرحی برای ایجاد یک سپر دفاع موشکی در کشورهای لهستان و چک برای کنترل حملات احتمالی به خاک اروپا و مواضع آمریکا ارائه کرده است .این طرح که روسیه آن را تهدیدی برای امنیت خود اعلام کرده است با حمایت سران ناتو در نشست بخارست روبرو شد.

با وجود مخالفتهای مردمی در اوکراین و گرجستان، بوش رئیس جمهوری آمریکا در بخارست بر پیوستن این کشورها به ناتو تاکید کرد .

وی از اعضای ناتو خواست به اوکراین و گرجستان اجازه پیوستن به طرح عضویت را بدهند.بوش دراین سخنرانی خواهان تسهیل پیوستن همه کشورهای دموکراتیک اروپا به زعم خود، به این سازمان شد.

برای بوش تنها موفقیتی که حاصل شد؛ تضمین دادن سران ناتو برای افزایش نیروها در افغانستان بود که به ویژه با همکاری نیکلا سارکوزی برای افزایش نیروها وموافقت روسیه برای انتقال تجهیزات نظامی ازخاک این کشورتنها رهاورد این اجلاس برای بوش در حل بحران افزایش درگیری ها در افغانستان بود .

همچنین در این اجلاس روسیه برای برگشت به پیمان نیروهای متعارف اروپا درصورت پیش قدمی دیگر کشورها اعلام آمادگی کرد .

پیمان نیروهای متعارف پیمانی مربوط به دوران شوروی سابق است که استقرار نیرو وسلاح های سنگین را از سواحل اقیانوس اطلس تا کوههای آرال روسیه محدود می کند.

درپی افزایش تنشها بین روسیه و ناتو، مسکو در دسامبر سال گذشته از این پیمان خارج شد.