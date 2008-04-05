روسای جمهوری فرانسه و آرژانتین باهم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت ریاست جمهوری فرانسه روز شنبه در خبری نوشت: "کریستینا فرناندز دو کرشنر" که در ماه اکتبر به ریاست جمهوری آرژانیتن برگزیده شد، روز دوشنبه برای دیدار با "نیکلا سارکوزی" همتای فرانسوی خود به پاریس خواهد آمد.

در این گزارش آمده است: سفر کرشنر فرصتی است تا روابط میان فرانسه و آرژانتین که در سال های اخیر به مشکلی برخورد نکرده است، بهبود یابد. این سفر همچنین می تواند به گرم شدن روابط میان آرژانتین و اتحادیه اروپا نیز کمک کند.

نشست کشورهای آمریکای لاتین و اتحادیه اروپا در ماه مه برگزار خواهد شد.

سران دو کشور همچنین مسائل بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند داد.