به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام امیر حسین رحمانی رئیس مرکز علمی تخصصی علوم اسلامی دارالمعرفت اهل‌بیت (ع) در مراسم رونمایی از جلد نخست کتاب «از طبری تا غروی» تألیف سید حسن خادمیان نوش‌آبادی که در مؤسسه تخصصی دارالمعرفت اهل‌بیت (ع) برگزار شد. با اشاره به فعالیت‌های علمی خادمیان نوش‌آبادی اظهار داشت: استاد خادمیان بیش از دو سال است در این مرکز به تدریس درس خارج تاریخ اسلام و تشیع اشتغال دارد و کلاس‌های او از پرشورترین جلسات مجموعه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: آنچه درباره ایشان می‌توانم بگویم این است که حقیقتاً فدایی اهل‌بیت (ع) است و نه نگاه مالی داشته، نه انگیزه مادی و حتی از آبروی خود نیز در این راه گذشته و تهدیدها و تطمیع‌ها را زیر پا گذاشته است.

استاد صحت نیز با قرائت حدیثی از امام رضا (ع) تأکید کرد، در مکتب تشیع، شاخص‌ترین ویژگی عالم واقعی دفاع از ولایت اهل‌بیت (ع) است و برترین علما کسانی‌اند که شیعیان مستضعف را از دام دشمنان و نواصب برهانند.

وی افزود: امام رضا (ع) می‌فرمایند برترین توشه عالم این است که مؤمنی ضعیف را از چنگال دشمنان نجات دهد و در قیامت، فرشتگان او را با تکریم به سوی بهشت بدرقه می‌کنند و کاری که استاد خادمیان با تألیف این کتاب انجام داد، مصداق همین روایت است.

استاد صحت تصریح کرد: کسانی که حقایق امامیه را انکار می‌کنند و حتی به تضعیف معجزات و کرامات اهل‌بیت (ع) می‌پردازند در روایت به صراحت ناصبی خوانده شده‌اند و در طول تاریخ، علمایی چون خادمیان دافع این جریان‌های انحرافی بوده‌اند و امروز هم کتاب از طبری تا غروی دفاعی روشن و مستند از معارف امامیه است.

وی در ادامه تأکید کرد: برخی با سلاح تاریخ انحرافی، قصد داشتند ایمان نسل جوان را هدف قرار دهند و استاد خادمیان با قلم خود فریاد زد که فریب ظاهر و عناوین را نخورید، زیرا اینان تحریف می‌کنند و حقیقت چیز دیگری است و این اقدام، مرزبانی از عقاید شیعه بود و مصداق حدیث امام رضا (ع).

حجت‌الاسلام شیخ روح‌الله ایلکا، استاد حوزه علمیه نیز گفت: در طول تاریخ، بزرگانی چون سید مرتضی، علامه حلی، علامه مظفر، علامه امینی و علامه طباطبایی در برابر شبهات بیگانگان ایستادند، اما دشواری کار خادمیان نوش‌آبادی این است که امروز او با قلم‌هایی روبه‌روست که چهره‌ای خودی دارند اما در باطن با معارف شیعه بیگانه‌اند و این نخستین بار است که در دوران اقتدار حکومت شیعی، عالمی باید فریاد بزند که حوزه و دانشگاه مراقب باشند تا برخی به نام خودی، اندیشه‌های انحرافی را ترویج نکنند.

وی ادامه داد: اتقان علمی این کتاب زمانی آشکار می‌شود که بدانیم نویسنده‌اش یک مجتهد فقیه، آشنا با فقه مقارن، حدیث‌شناسی توانا و مسلط به متون امامیه است و چنین ترکیبی موجب شده مخالفان علمی نتوانند با او مقابله کنند و به جرأت می‌گویم خادمیان ذخیره‌ای برای جهان تشیع است و آینده بیش از امروز به قلم او افتخار خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهستانی نیز در این مراسم ابزار کرد: استاد خادمیان درد دین دارد و سال‌هاست قلم‌های منحرف را رصد و افشا کرده است و کتاب از طبری تا غروی در اوج تهمت‌ها و اذیت‌ها نوشته شد و نقاب از چهره تاریخ‌نگاران منحرف برداشت و هنوز هم برخی به جای دفاع از او، به تخریب و اهانت می‌پردازند؛ اما خادمیان بدون توجه به این مسائل وظیفه‌اش را انجام داد.

استاد سازگار قمی، شاعر برجسته آئینی نیز گفت: دیروز عده‌ای با شمشیر، قرآن و عترت را به آتش کشیدند و امروز کسانی با قلم این کار را می‌کنند و خطر قلم از شمشیر بیشتر است، چرا که عقیده را می‌سوزاند و استاد خادمیان نوش‌آبادی عالمی است که شجاعانه به جنگ این آتش رفت و خداوند به او عمر طولانی عطا کند و پدر و اجدادش را غریق رحمت کند.