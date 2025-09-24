فرماندار ساری: شهر راهبردی کیاسر نیازمند توسعه عمرانی متوازن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت صبح چهارشنبه در نشست با مسئولان شهر کی با حضور روند اجرای پروژه‌های عمرانی این شهر را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن و ارتقای شاخص‌های عمرانی گفت که کیاسر به عنوان یک شهر راهبردی و گردشگرپذیر در محور ساری سمنان، نیازمند پروژه‌هایی است که هم کیفیت زندگی شهروندان را بهبود دهد و هم رونق اقتصادی و گردشگری منطقه را فراهم کند.

وی همچنین بر تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی این شهر تأکید و خاطرنشان کرد: این موضوع از اولویت‌های جدی فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: از جمله پروژه‌های مورد بازدید می‌توان به بام شهر کیاسر، عملیات اجرایی رفیوژ میانی و ساماندهی ورودی شهر، تکمیل شبکه روشنایی معابر و روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی اشاره کرد.