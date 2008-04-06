تعداد و استناد مقالات پزشکی در پایگاه طلایه داران علم ایران اعلام شد

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام عملکرد پژوهشی دانشمندان ایرانی که مقاله های خود را به زبان فارسی در نشریات معتبر علمی چاپ می کنند را اندازه گیری می کند.

وی افزود: بر اساس پایگاه طلایه داران علم ایران به عنوان زیر سیستم ISC رشته پزشکی به 3 شاخه پزشکی، دندانپزشکی و روانشناسی و روانپزشکی تقسیم شده است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در مورد وضعیت تولیدات علمی دانشمندان رشته پزشکی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت : تعداد مقالات موثر و برتر رشته پزشکی در این پایگاه 14 هزار و 596 مورد است که 2 هزار و 500 و 27 بار مورد استناد قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد : همچنین مقالات برتر و موثر رشته دندانپزشکی که در این پایگاه به ثبت رسیده اند، یک هزار و 78 مورد بوده است که 235 بار به آنها استناد شده است.

مهراد اظهار داشت: بر اساس پایگاه طلایه داران علم ایران در حیطه روانشناسی و روانپزشکی 570 مقاله موثر به ثبت رسیده است که 276 بار مورد استناد قرار گرفته اند.