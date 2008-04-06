موافقت وزارت بهداشت با تأسیس شعب بین المللی جدید علوم پزشکی

دکتر سید امیر محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، وزارت بهداشت با ایجاد شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در منطقه آزاد تجاری بندر انزلی موافقت اصولی به عمل آورد.

وی افزود: شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در شهرستان رامسر راه اندازی خواهد شد و وزارت بهداشت با راه اندازی این واحد آموزشی موافقت اصولی به عمل آورده است.

مدیر کل دفتر گسترش وزارت بهداشت در خصوص شعبه بین المللی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی یادآور شد: شعبه بین المللی این دانشگاه در جزیره کیش راه اندازی خواهد شد.

وی تأکید کرد: در تمام مواردی که نسبت به راه اندازی این شعب موافقت شده است بر این نکته تأکید شده که استفاده از عرصه های آموزش بالینی فعلی دانشگاهها برای دانشجویان شعب بین المللی ممنوع است.

ضیایی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی نیز در خصوص تأسیس واحد بین المللی رشته های علوم پزشکی درخواستی ارائه کرده است که این درخواست از سوی وزارت بهداشت با تأکید بر شروط خاصی مورد موافقت اولیه واقع شده است.

وی اضافه کرد: تأسیس این واحد بین المللی مشروط به مشخص کردن مکان دقیق واحد بین الملل در منطقه آزاد تجاری، توصیه به شرکت در برنامه های مشترک با شعب بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، رعایت سقف تکمیل 10 درصد ظرفیت از دانشجویان انتقالی خارج از کشور و حفظ ظرفیت موجود و تأیید میزان شهریه این دانشگاه از سوی وزارت بهداشت است.