زندگی شغلی افراد تحت تاثیر دوران کودکی آنهاست

به گزارش مهر به نقل از ساینس دیلی بررسی هایی که از سال 1958 بر روی بیش از 8000 نفر انجام گرفته نشان می دهد وضعیت روحی و عاطفی کودکان در سنین 7-11 و 16 سال تاثیر قابل ملاحظه ای بر وضعیت شغلی و اجتماعی آنها در آینده دارد.

بنابر همین گزارش بررسی هایی که روی این افراد در سنین 23 و 33 سال انجام گرفته است موید این امر است. نکته قابل ملاحظه اینجاست که فشار و استرسهای وارد شده بر کودکان در سنین 45 سال بیشتر خود را به شکل افسردگی و ناامیدی نشان می دهد.

در ضمن این گونه افراد در محیط های شغلی با مشکلات بیشتری از قبیل تحریک پذیری بیشتر، کنترل تصمیم گیری بیشتر، احساس کمبود حمایتهای اجتماعی و ... رو به رو هستند.

متخصصان به والدین هشدار می دهند که چگونگی دوران کودکی فرزندان را بیشتر مورد توجه قرار دهند زیرا تاثیرات آن تا پایان عمر بر فرزندانشان خواهد بود و جنبه های گوناگون زندگی فردی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.