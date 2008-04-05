سن مصرف سیگار در ایران کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، یک متخصص پیشگیری از آسیب های اجتماعی، عصرشنبه در نشست "جوانان و دخانیات" در رشت، افزود: افزایش میزان آگاهی از اثرات مخرب استعمال دخانیات، کاهش خرید سیگار، شناسایی افراد غیر سیگاری و تشویق به ترک سیگار از جمله عوامل پیشگیری است.

خاکشی تاجیک، ایجاد ممنوعیت مصرف سیگار در جامعه را از دیگر عوامل پیشگیری از استعمال دخانیات دانست و افزود: دود سیگار دلیل بروز چهار هزار نوع بیماری است از طرفی منجر به تولد کودکان کم وزن با ضریب هوشی پایین می شود.

این متخصص آسیبهای اجتماعی بیان داشت: شرکتهای تولید سیگار در دنیا برای تبلیغات و افزایش فروش خود در پی جذب جامعه زنان به ویژه ستاره های زن سینما هستند که ایران نیز در این زمینه در امان نمانده است.

وی خاطرنشان کرد: بر خلاف نظر عموم افراد جامعه، ترک سیگار آسان است و نیکوتین موجود در سیگار به حدی نیست که وابستگی ایجاد کند بر همین اساس افرادی که به سیگار اعتیاد دارند، می توانند بدون هیچ عذری اقدام به ترک آن کنند.