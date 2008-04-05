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۱۷ فروردین ۱۳۸۷، ۱۹:۳۷

متخصص مسائل اجتماعی:

سن مصرف سیگار در ایران کاهش یافته است

سن مصرف سیگار در ایران کاهش یافته است

رشت - خبرگزاری مهر: داوود خاکشی تاجیک گفت: سن مصرف سیگار در جهان به ویژه در ایران به 15 تا 24 سال کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، یک متخصص پیشگیری از آسیب های اجتماعی، عصرشنبه در نشست "جوانان و دخانیات" در رشت، افزود: افزایش میزان آگاهی از اثرات مخرب استعمال دخانیات، کاهش خرید سیگار، شناسایی افراد غیر سیگاری و تشویق به ترک سیگار از جمله عوامل پیشگیری است.

خاکشی تاجیک، ایجاد ممنوعیت مصرف سیگار در جامعه را از دیگر عوامل پیشگیری از استعمال دخانیات دانست و افزود: دود سیگار دلیل بروز چهار هزار نوع بیماری است از طرفی منجر به تولد کودکان کم وزن با ضریب هوشی پایین می شود.

این متخصص آسیبهای اجتماعی بیان داشت: شرکتهای تولید سیگار در دنیا برای تبلیغات و افزایش فروش خود در پی جذب جامعه زنان به ویژه ستاره های زن سینما هستند که ایران نیز در این زمینه در امان نمانده است.

وی خاطرنشان کرد: بر خلاف نظر عموم افراد جامعه، ترک سیگار آسان است و نیکوتین موجود در سیگار به حدی نیست که وابستگی ایجاد کند بر همین اساس افرادی که به سیگار اعتیاد دارند، می توانند بدون هیچ عذری اقدام به ترک آن کنند.

کد مطلب 660069

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